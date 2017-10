Bon plan : iPhone SE à moins de 50 euros chez SFR !

Vous voulez procurer l’iPhone SE au meilleur prix mais vous ne savez pas où chercher ? Rendez-vous chez SFR où l’iPhone SE est affiché à un prix exceptionnel avec un forfait Série Limitée 10 Go à 24.99 euros par mois !

L’Apple iPhone SE est un smartphone de 4 pouces séduisant (640 x 1136 pixels). Compact, il peut être utilisé à une main et rangé dans une poche sans problème grâce à ses dimensions de 123.8 x 58.6 x 7.6 mm. Ce téléphone affiche sur la balance un poids de seulement 113 grammes.

iPhone SE : un smartphone qui a tout pour vous plaire !

Si vous êtes un mobinaute exigeant, l’iPhone SE va vous convaincre immédiatement puisqu’il gère parfaitement la polyvalence avec sa puce Apple A9 cadencée à 1.84 GHz. Cette dernière est accompagnée par 1 Go de mémoire vive. C’est la version 128 Go qui est affichée à moins de 50 euros sur le site de SFR. Vous avez de quoi stocker des tonnes d’applications.

L’Apple iPhone SE dispose d’un capteur dorsal de 12 millions de pixels et d’une caméra frontale de 1.2 millions de pixels. Ce smartphone iOS embarque aussi un port Jack 3.5 mm ainsi que les technologies Bluetooth 4.2 et NFC. Grâce à sa batterie, ce téléphone a une autonomie en communication de 14h et une autonomie en veille de 240h.

Série limitée SFR 10 Go : un forfait plein d’avantages

Pour avoir l’iPhone SE 128 Go à 49.99 euros par mois, vous devez souscrire au forfait Série limitée 10 Go de SFR à 24.99 euros par mois (à noter que le prix ne changera pas). Avec cet abonnement avec engagement 24 mois, vous aurez les appels et les SMS/MMS illimités en France, 10 Go de data et le service SFR Presse.

L’iPhone SE est disponible à un prix phénoménal chez SFR !

Vous avez craqué pour ce téléphone ? Il ne vous reste plus qu’à l’acheter chez SFR où il ne coûte que 49.99 euros par mois (+ 8 euros par mois pendant 24 mois). Pour ce faire, c’est simple, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous qui vous mènera directement à l’offre. Attention ! C’est une vente flash et il ne vous reste plus que 13h pour en profiter à l’heure à laquelle cet article est publié.

> Offre de SFR

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous rapidement !