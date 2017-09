[BON PLAN] iPhone 8 Plus à 815 euros au lieu de 919 euros sur PriceMinister !

L’iPhone 8 Plus est l’une des dernières pépites d’Apple. Si vous voulez l’acheter au meilleur prix, c’est sur PriceMinister que ça se passe !

Ce smartphone de la firme à la pomme vous fera immédiatement craquer avec ses bords arrondis et ses finitions très soignées. Avec ses dimensions de 158.4 x 78.1 x 7.5 mm et son poids de 202 grammes, l’Apple iPhone 8 Plus se transporte facilement. De plus, il est certifié IP67, ce qui signifie qu’il résiste à l’eau et à la poussière.

Son écran de 5.5 pouces est une œuvre d’art. Chaque image sera parfaitement retranscrite dans une définition de 1080 x 1920 pixels et une résolution de 401 ppp. Cette phablette vous émerveillera en toute circonstance.

Grâce à sa puce Apple A11 Bionic et ses 2 Go de mémoire vive, l’iPhone 8 Plus vous offre une interface particulièrement intuitive. Vous aurez à votre disposition un espace de stockage de 64 Go.

Vous ne serez pas non plus déçu par la qualité photographique de ce mobile iOS. C’est un double capteur de 12 millions de pixels qui prend place sur la face arrière. Il vous servira à prendre d’excellentes photos de groupe ou à immortaliser des paysages. Pour les selfies et les visioconférences, vous pourrez utiliser la caméra frontale de 7 millions de pixels.

L’iPhone 8 Plus est un smartphone 4G+ mais sachez qu’il prend aussi en charge le Wi-Fi donc vous serez rarement dans une zone où la connexion à Internet est impossible. Pour toujours plus de praticité, il est doté des technologies Bluetooth 5.0 et NFC.

