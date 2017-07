[BON PLAN] Huawei P10 Lite à 257 euros et 8 euros offerts à partir de 59 euros d’achat sur PriceMinister

Sur PriceMinister les bonnes affaires continuent ! En ce moment, le Huawei P10 Lite est à 257 euros grâce au coupon FLASH. Ce même coupon vous offrira aussi 8 euros à partir de 59 euros d’achat sur tout PriceMinister.

Le Huawei P10 Lite a un design séduisant et ergonomique. Son épaisseur est de 7.2 mm et il affiche sur la balance un poids de seulement 146 g. Ce téléphone ne vous encombrera pas donc vous pourrez l’emporter avec vous dans toutes vos aventures.

Son écran LCD de 5.2 pouces propose de la Full HD (1080 x 1920 pixels). Vous serez ébloui par la qualité d’image de cette dalle peu importe les conditions de visionnage. Les couleurs seront toujours vives, le contraste élevé et les détails nombreux.

Le Huawei P10 Lite embarque un processeur Octo Core Kirin 658 qui disposent de quatre cœurs cadencés à 2.1 GHz et de quatre autres tournant à une fréquence d’horloge de 1.7 GHz. Accompagné par 4 Go de RAM, il donnera toutes les ressources au système pour que l’interface soit réactive. Vous aurez à votre disposition une mémoire interne de 32 Go. Cet espace pourra être étendu jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

À l’arrière, vous trouverez un capteur de 12 mégapixels et à l’avant, vous pourrez utiliser une caméra frontale de 8 mégapixels. Là encore, la qualité sera au rendez-vous.

Vous aimez regarder des vidéos en streaming sur Internet ? Vous pourrez dire adieu au temps de chargement puisque le Huawei P10 Lite est un smartphone 4G+. Il est également pourvu des technologies Bluetooth 4.2 et NFC.

Pour déverrouiller ce mobile, vous n’aurez qu’à passer par le lecteur d’empreintes digitales.

