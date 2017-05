[BON PLAN] Le Huawei P10 est à 539.06 euros sur Amazon Marketplace

Vous êtes à la recherche d’un smartphone ultra-performant et séduisant ? Le Huawei P10 est fait pour vous. C’est sur Amazon Marketplace qu’il est actuellement au meilleur prix.

Le Huawei P10 se caractérise par un design soigné et élégant. C’est un véritable petit bijou. Avec ses 145 grammes et son épaisseur de seulement 6.98 mm, le P10 se manie sans aucun problème. Sa coque accueille un écran LCD de 5.1 pouces qui diffusera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels et une résolution de 432 ppp.

De très bonnes performances sont proposées par ce smartphone grâce à son processeur Octo Core Kirin 955 (2.4 GHz / 1.8 GHz) et ses 4 Go de RAM. La mémoire interne de 64 Go peut être étendue jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le Huawei P10 prend en charge la 4G+ et le Wi-Fi, ce qui va vous permettre de naviguer sur vos pages web préférées confortablement. Ce téléphone est doté d’un port USB Type-C, d’un port jack 3.5 mm, d’une puce NFC et du Bluetooth 4.2. Son double capteur photo (20 et 12 millions de pixels) vous servira de magnifiques clichés tout comme sa caméra frontale de 8 mégapixels. Vous n’aurez plus besoin de vous souvenir de votre mot de passe puisque ce smartphone est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales.

