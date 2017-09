[BON PLAN] Honor 9 + bracelet connecté Band 3 à 429 euros chez Fnac (229 euros après ODR)

Sur le site de la Fnac, le pack Honor 9 + bracelet connecté Band 3 est vendu à un prix exceptionnel. C’est l’occasion de vous faire plaisir !

Le Honor 9 est un sublime smartphone qui affiche des courbes généreuses. Ses dimensions sont de 147.3 x 70.9 x 7.45 mm et il affiche sur la balance un poids de seulement 155 grammes. Vous pourrez ainsi le glisser dans un sac ou dans une poche.

La coque accueille un écran LCD de 5.15 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels et d’une résolution de 428 ppp. Chaque image sera un plaisir pour les yeux.

Le Honor 9 embarque un processeur HiSilicon Kirin 960 (2.4 GHz / 1.8 GHz). Ce SoC est couplé à 4 Go de mémoire vive et à 64 Go de stockage extensible avec une carte microSD jusqu’à 256 Go.

Ce téléphone prend en charge la 4G+ pour vous permettre de surfer sur le net dans les meilleures conditions. Adieu les temps de chargement avant chaque vidéo ! Tous vos contenus seront rapidement accessibles. Si vous n’êtes pas couvert par ce réseau, vous pourrez toujours passer par le Wi-Fi. Les technologies Bluetooth 4.2 et NFC sont à bord toujours dans l’objectif de vous faciliter la vie. Le Honor 9 est aussi pourvu d’un port USB Type-C et d’un port Jack 3.5 mm.

Vous aurez l’impression d’avoir dans les mains un appareil photo professionnel puisque ce mobile double SIM accueille un double capteur dorsal (20 Mpx / 12 Mpx) particulièrement performant. Le capteur à l’avant est tout aussi spectaculaire avec ses 8 Mpx.

Le Honor Band 3 vous permettra de battre tous vos records. Ce bracelet connecté pour sportifs est équipé d’un écran de 0.91 pouces d’une définition de 32 x 128 pixels. Il offre une lisibilité satisfaisante. Le Band 3 est en mesure de calculer le nombre de calories brûlées ou encore le nombre de pas effectués par jour. Il est aussi là la nuit pour analyser votre sommeil.

Si ce pack vous plait, n’attendez plus, achetez-le ! Il est affiché à 429 euros au lieu de 489 euros sur le site de la Fnac mais ce prix peut encore baisser. En effet, Honor vous rembourse 50 euros pour tout achat d’un Honor 9 jusqu’au 30 septembre 2017 et ce n’est pas fini ! La Fnac vous offre jusqu’à 150 euros en carte cadeau pour toute nouvelle souscription à un abonnement de SFR. Ainsi, c’est comme si le pack Honor 9 + Band 3 coûtait 229 euros.

