[BON PLAN] Le Honor 8 Premium est à 369 euros sur Amazon

Le Honor 8 Premium est un smartphone séduisant, surpuissant et pratique qui est actuellement en promotion sur Amazon. C’est d’ailleurs sur ce site marchand qu’il est au meilleur prix.

Le Honor 8 Premium est doté d’un écran IPS LCD de 5.2 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels et d’une résolution de 424 ppp. Il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3. La coque aux bords arrondis de ce smartphone vous assure un confort d’utilisation optimal. Vous pourrez le ranger facilement dans un sac ou dans une poche grâce à ses dimensions de 145.5 x 71 x 7.5 mm et à son poids de 153 g.

Le processeur Octo Core HiSilicon Kirin 950 tourne à une fréquence d’horloge de 2.3 GHz. Il est accompagné par une RAM de 3 Go pour des performances spectaculaires et une polyvalence sans faille. N’oublions pas la présence d’une puce graphique Mali T880 MP4 qui vous permettra de jouer à tous les jeux proposés par le Google Play Store. La mémoire interne de 64 Go peut être étendue jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

L’APN dorsal de 12 mégapixels et la caméra frontale de 8 mégapixels vous serviront des clichés magnifiques peu importe les conditions. Vous aurez la possibilité de les partager sur les réseaux sociaux en passant par la 4G+. Attendez-vous à une navigation ultra-fluide sur Internet ! Le Honor 8 Premium est aussi équipé du Bluetooth 4.2, d’une puce NFC, d’un port USB Type-C et d’un port Jack 3.5 mm. C’est un mobile dual SIM, ce qui signifie que vous aurez deux lignes téléphoniques sur un seul appareil, pratique non ?

La batterie de 3000 mAh vous offrira une autonomie appréciable et vous n’aurez qu’à mettre votre doigt sur le lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller ce téléphone.

