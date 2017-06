[BON PLAN] Honor 6X + Exopack Pack 3 en 1 à seulement 194 euros sur Cdiscount !

Chez Cdiscount, le coffret Honor 6X + Exopack 3 en 1 (coque, verre trempé et batterie externe) est à un prix exceptionnel !

Le Honor 6X a un look stylé qui va retenir votre attention dès les premières secondes. L’utilisation reste confortable même après plusieurs heures. Fin (8.2 mm d’épaisseur) et léger (162 g), il vous accompagnera dans tous vos déplacements.

Vos contenus seront diffusés par un écran LTPS de 5.5 pouces dans une définition de 1080 x 1920 pixels et une résolution de 401 ppp. Vous serez bluffé par la qualité d’image proposée.

Vous êtes un gamer ? Pas de problème, vous pourrez lancer tous les jeux vidéo du Google Play Store et vous ne noterez aucun ralentissement. Le Honor 6X est doté d’un processeur Octo Core Kirin 655 (2.1 GHz / 1.7 GHz) et de 3 Go de RAM. L’espace de stockage de 32 Go peut être étendue jusqu’à 128 Go avec une carte microSD.

La partie photo est également spectaculaire avec un double capteur photo dorsal de 12 millions de pixels positionné à la verticale. La caméra frontale qui compte 8 millions de pixels fera des selfies de toute beauté.

Ce smartphone 4G et Wi-Fi peut recevoir une deuxième SIM pour vous permettre d’avoir deux lignes téléphoniques. Vous pourrez en garder une pour vos collègues et une autre pour vos amis par exemple. Ce téléphone est alimenté par une batterie de 3340 mAh.

Honor 6X + Exopack au meilleur prix chez Cdiscount !

Pour profiter de cette offre, ajoutez le Honor 6X dans votre panier avec un produit d’une valeur de 2 euros. Servez-vous ensuite de l’application Cdiscount pour bénéficier du code promo SMS25 (25 euros de réduction dès 249 euros d’achat). Vous pouvez profiter en plus de l’offre de remboursement de 30 euros active jusqu’au 30 juin 2017.

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir rapidement vers vous !