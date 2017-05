[BON PLAN] Le Honor 6X 32 Go est à seulement 184.29 euros sur PriceMinister

Vous avez envie de changer de téléphone sans vous ruiner ? Vous êtes le genre d’utilisateurs qui a besoin d’un smartphone puissant à moins de 200 euros ? Achetez le Honor 6X 32 Go qui est au meilleur prix sur PriceMinister.

Le Honor 6X est doté d’un écran LTPS de 5.5 pouces qui va faire rougir la plupart des smartphones vendus à un prix plus élevé. Il affichera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels et une résolution de 401 ppp. Films, photos et jeux vidéo seront remplis de détails pour votre plus grand plaisir. La dalle est accueillie dans une coque au design soigné et épuré. Le tout pèse seulement 162 grammes.

C’est un processeur Octo Core Kirin 655 (2.1 GHz / 1.7 GHz) qui animera ce smartphone Android. Il est épaulé par 3 Go de RAM. La surcouche EMUI 4.1 vous offrira une interface agréable à utiliser. Vous pourrez télécharger autant d’applications que vous voudrez sur le Google Play Store. Elles viendront se loger dans une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 128 Go.

Le Honor 6X 32 Go va vous servir des clichés magnifiques dans toutes les conditions grâce à son double capteur photo arrière (12 Mpx + 2 Mpx) et son APN frontal (8 Mpx). Vous serez impressionné par le rendu de ces deux outils. Il s’agit d’un mobile double SIM, ce qui signifie que vous pourrez avoir deux lignes téléphoniques. Le Honor 6X prend en charge la 4G et le Wi-Fi. De plus, il est doté du Bluetooth 4.1, d’un port microUSB 2.0 et d’un port jack 3.5 mm.

Le Honor 6X 32 Go est au meilleur prix sur PriceMinister

Le Honro 6X a une fiche technique qui correspond à vos attentes ? Ce smartphone à moins de 200 euros est spectaculaire dans tous les domaines alors n’hésitez plus ! Sur PriceMinister, vous le trouverez à 184.29 euros et la livraison est gratuite. Vous aurez la possibilité de payer en 4 ou en 5 fois. Pour accéder à cette offre exceptionnelle, cliquez sur le lien ci-dessous.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous trouverons rapidement une solution.