[BON PLAN] Le Google Pixel XL à 785 € sur Wowcamera

Si vous aviez l’intention de changer de smartphone, c’est l’occasion rêvée pour vous de vous procurer le dernier smartphone haut de gamme de la marque Google. Actuellement au prix de 785 € sur le site marchand Wowcamera.

Il dispose de caractéristiques appréciables, vous pourrez bénéficier d’un écran AMOLED de 5.5 pouces. Accompagné d’une résolution de 1440 x 2560 pixels. Il dispose également d’un processeur Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 à 4 cœurs, cadencé à 2.15 Ghz de fréquence. Le tout boosté par une mémoire vive de 4 Go. Ainsi, vous pourrez faire tourner vos applications préférées sans constater ni latence ni de ralentissements quelconques.

Au sujet de l’autonomie, il dispose d’une batterie Li-Ion de 3450 mAh incluant une autonomie en parole de 32 heures. Ce qui permet de pouvoir tenir facilement une journée même en utilisation intensive. Côté mémoire, le Google Pixel XL contient une mémoire de 32 Go pour stocker l’intégralité de vos fichiers. Il n’est pas possible d’y ajouter une mémoire externe.

Les amateurs de photographie seront également comblés, car cet appareil dispose d’un capteur arrière de 12.3 mégapixels offrant une bonne qualité de photo même en cas de faible luminosité, ainsi qu’un capteur avant de 8 mégapixels vous offrant ainsi la possibilité de faire de très beaux selfies ou encore des visioconférences réussies.

