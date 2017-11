Bon plan GearBest : 10% sur tout le site et Xiaomi Mi Note 2 à 231 euros au lieu de 257 euros

Votre téléphone ne tient plus le coup ? Vous souhaitez le changer sans avoir à dépenser tout votre compte en banque ? Bonne nouvelle, le Xiaomi Mi Note 2 est disponible sur GearBest à un prix défiant toute concurrence. De plus, vous pouvez profiter de 10 % sur tout le site jusqu’au 30 novembre prochain.

Véritable œuvre d’art sur batterie, le Mi Note 2 se laisse prendre facilement en main. Son design ergonomique et séduisant lui permettra de ne pas passer inaperçu. Conçu avec des matériaux de qualité, il fait preuve d’une solidité exceptionnelle. Grâce à ses dimensions de 145.7 x 70.3 x 8.3 mm, il pourra vous suivre dans tous vos déplacements. En outre, il ne pèse que 166 g.

Côté performances, vous allez être aussi séduit puisque le Xiaomi Mi Note 2 embarque un Qualcomm Snapdragon 821 soit le même que l’on retrouve sur l’excellent LG G6. Ce processeur est soutenu par 4 Go de RAM. Pour stocker vos fichiers et applications, vous aurez droit à 64 Go de stockage. L’interface de ce smartphone Android est offerte par la surcouche MIUI 8. Vous naviguerez confortablement sur le Mi Note 2 de Xiaomi.

Pour la photo, ce téléphone est armé. À l’arrière on trouve un capteur de 22.56 millions de pixels pour des plans d’ensemble et des photos de groupe sublimes dans toutes les conditions. À l’avant, c’est un APN de 8 millions de pixels qui se chargera de vos selfies. Vous aurez la possibilité de filmer en 4K et vous pourrez profiter de plusieurs modes très intéressants comme Face Beauty ou encore Anti Shake.

Compatible 4G, le Xiaomi Mi Note 2 est un mobile dual SIM qui vous permettra d’avoir deux lignes téléphoniques sans avoir besoin d’acheter un autre téléphone. Ce téléphone est aussi équipé de la technologie Bluetooth ainsi que des ports USB Type-C et 3.5 mm. Enfin, il est alimenté par une puissante batterie de 4070 mAh.

Le Xiaomi Mi Note 2 est affiché à un prix hallucinant sur GearBest

Comme vous venez de le voir, ce smartphone en a sous le capot et c’est le moment de l’acheter puisqu’il est disponible à 231.90 euros au lieu de 256.91 euros grâce au coupon GBnote211. Une chose est sûre, vous ne trouverez pas mieux ailleurs d’autant plus qu’il coûte en moyenne 300 euros chez les autres sites marchands. On vous rappelle par ailleurs que vous pouvez profiter de 10% de réduction sur tout le site avec le coupon GBNovember.

