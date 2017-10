Bon plan : Galaxy A5 2017 à moins de 300 euros sur PriceMinister

Vous avez envie de vous procurer un bon smartphone à bon prix ? Nous vous proposons le Galaxy A5 2017 à moins de 300 euros !

Le Samsung Galaxy A5 est un appareil milieu de gamme, il propose un écran tactile de 5 pouces, accompagné d’une résolution de 720 x 1280 pixels. Ce qui vous permet de profiter d’une bonne expérience de navigation sur la toile. Sous le capot on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 410, muni de 4 cœurs et boosté par une mémoire vive de 2 Go. ce qui est largement suffisant pour faire tourner vos applications favorites sans souci ni engouement. Pour ce qui est de la capacité de stockage, il propose une mémoire interne de 16 Go, qu’il est possible d’étendre via slot microSD.

Si vous aimez prendre des photos, le Galaxy A5 2017 propose un capteur principal de 13 mégapixels et un caméra frontale de 5 mégapixels. Ce qui vous permet de prendre de beaux clichés pour immortaliser vos moments favoris. Enfin, niveau autonomie, l’appareil est doté d’une batterie Li-Ion de 2300 mAh, elle vous offre une autonomie de parole de 15 heures !

Le Samsung Galaxy A5 2017 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par le Samsung Galaxy A5 2017, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 278 euros, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite. N’hésitez pas à profiter de la livraison en point de collecte relais colis pour plus de confort. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

Offre de PriceMinister sur le Galaxy A5 2017

