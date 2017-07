[BON PLAN] Des prix sacrifiés pendant trois jours sur PriceMinister avec notamment l’Apple iPhone 7 32Go à 574.99 euros

Vous comptez acheter l’Apple iPhone 7 32Go ? Il est au meilleur prix sur PriceMinister et le site marchand casse encore plus les prix pendant les trois jours qui viennent.

L’iPhone 7 32Go a du style. Ses bords arrondis vous permettront de l’utiliser confortablement. Il ne pèse que 138 grammes. Vous pourrez le transporter dans toutes vos aventures.

Avec sa puce Apple A10 cadencée à 1.8 GHz et ses 2 Go de RAM, ce smartphone va vous étonner tant son interface est fluide. Sa mémoire interne de 32 Go vous permettra de stocker des tonnes d’applications.

Tous vos contenus s’afficheront sur une dalle de 4.7 pouces dans une définition de 750 x 1334 pixels et une résolution de 326 ppp. Jeux vidéo, films et photos vous en mettront plein la vue.

Pour des photos et des vidéos réussies même dans des conditions de basse luminosité, l’Apple iPhone 7 32Go dispose d’un double capteur dorsal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 7 mégapixels.

Ce mobile iOS prend en charge la 4G+ et le Wi-Fi pour vous permettre d’aller rapidement sur les réseaux sociaux ou de regarder sans temps de chargement des vidéos sur Youtube. L’Apple iPhone 7 32Go embarque les technologies Bluetooth 4.2 et NFC pour toujours plus de praticité.

La batterie de ce smartphone vous garantit une autonomie en communication de 14h et une autonomie en veille de 240h.

