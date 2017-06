[BON PLAN] Le Crosscall Trekker X3 est à 478 euros chez Coriolis Telecom

Vous êtes un aventurier et vous avez besoin d’un smartphone robuste capable de résister à des conditions extrêmes ? Tournez-vous vers le Crosscall Trekker X3 qui est au meilleur prix chez Coriolis Telecom.

Le Crosscall Trekker X3 a un design plutôt original et de très belles finitions. Avec ses dimensions de 155.7 x 81.8 x 14.3 mm, il ne vous gênera pas dans vos mouvements. Ce téléphone est certifié IP67, ce qui signifie qu’il peut résister à l’eau douce, salée, chlorée, à la boue et à la poussière. Il est même protégé contre les immersions temporaires jusqu’à 1 m de profondeur.

L’écran LCD de 5.5 pouces du Crosscall Trekker X3 affichera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels. Ne vous inquiétez pas, lui aussi est résistant puisqu’il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 4. Vous pourrez même l’utiliser avec les doigts mouillés grâce à la technologie Wet Touch.

Son processeur Qualcomm Snapdragon 617 est cadencé à 1.5 GHz et accompagné par 3 Go de RAM. L’interface sera tout le temps fluide et ce mobile étanche n’aura aucun mal à exécuter toutes les applications présentes sur le Google Play Store. La mémoire interne de 32 Go est extensible jusqu’à 128 Go avec une carte microSD.

Vous pourrez immortaliser tous les instants de votre vie dans une qualité exceptionnelle puisque le Crosscall Trekker X3 est doté d’un capteur photo Sony de 16 millions de pixels avec une ouverture à f/2.0. La caméra frontale de 8 mégapixels vous permettra de prendre des selfies lumineux, colorés et détaillés. Le Trekker X3 a un arsenal complet de fonctionnalités. En effet, il mettra également à votre disposition un accéléromètre, un magnétomètre, un thermomètre, un altimètre et bien d’autres outils particulièrement pratiques. La connectivité de l’appareil est composée d’un port USB Type-C, d’un port Jack 3.5 mm, d’une puce NFC et de la technologie Bluetooth 4.1.

L’autonomie en communication est de 31h et celle en veille atteint les 480h. La batterie de 3500 mAh peut être rechargée sans fil.

Le Crosscall Trekker X3 est au meilleur prix chez Coriolis Telecom

Vous avez été convaincu par les caractéristiques techniques de ce téléphone Crosscall ? On vous comprend. C’est chez Coriolis Telecom que vous allez faire une bonne affaire puisqu’il est vendu à 478 euros. La livraison est gratuite donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire. Qu’attendez-vous ? Jetez-vous sur cette offre !

> Offre de Coriolis Telecom

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir rapidement vers vous.