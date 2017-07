[BON PLAN] Chez Orange, le Samsung Galaxy A5 2017 coûte 299.90 euros au lieu de 429.90 euros

Orange organise une vente flash qui va vous permettre d’économiser 130 euros sur votre Samsung Galaxy A5 2017 en cumulant la remise de 80 euros de l’opérateur et l’ODR de Samsung. Cette offre est valable jusqu’au 12 juillet 23h59.

Le Samsung Galaxy A5 (2017) a un design contemporain où s’unit beauté et praticité. Ses dimensions sont de 146.1 x 71.4 x 7.9 mm et son poids est de 158 g. Certifié IP68, ce mobile résiste à l’eau et à la poussière.

Le Galaxy A5 (2017) est doté d’un écran Super AMOLED capacitif de 5.2 pouces. Place à de la Full HD avec une définition de 1080 x 1920 pixels et une résolution de 424 ppp. C’est un mobile polyvalent qui ne vous confrontera jamais à des ralentissements ou à des lags. Il abrite un proceseeur Exynos 7880 Octa cadencé à 1.9 GHz et 3 Go de mémoire vive. Sur le Play Store, vous trouverez des tonnes d’applications en tout genre que vous pourrez stocker dans une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD.

Le Samsung Galaxy A5 2017 embarque un capteur principal de 16 millions de pixels et un capteur frontal qui a également une résolution de 16 millions de pixels. Ces APN vous serviront des clichés sublimes mais en basse luminosité.

Prenant en charge la 4G, le Samsung Galaxy A5 2017 vous permettra de naviguer en toute fluidité sur Internet. Vous pourrez partager vos réalisations sur les réseaux sociaux en un instant. On retrouve sur ce téléphone un port USB Type-C et un port Jack 3.5 mm. Pour toujours plus de praticité, il est pourvu des technologies Bluetooth 4.2 et NFC.

Grâce à sa batterie Li-Ion de 3000 mAh, le Galaxy A5 (2017) a une autonomie colossale.

Sur la boutique d’Orange, le Samsung Galaxy A5 2017 est à un prix hallucinant

Normalement, le Samsung Galaxy A5 2017 est vendu chez Orange sans forfait sans engagement à 429.90 euros. Jusqu’au mercredi 12 juillet 23h59, l’opérateur vous offre une remise immédiate de 80 euros. Vous pourrez la cumuler avec l’offre de remboursement de 50 euros de Samsung valable jusqu’au 30 septembre. Après cela, le prix du Samsung Galaxy A5 2017 sera de 299.90 euros. Sachez que ce téléphone est disponible avec abonnement à partir de 1 euro.

Offre d’Orange

Coupon pour profiter de l’ODR

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons rapidement vers vous.