[BON PLAN] Le casque Philips SHB5600BK/00 est à seulement 29.99 euros sur Amazon

Vous voulez changer de casque sans vous ruiner ? C’est sur Amazon que la bonne affaire se trouve puisque le casque Philips SHB5600BK/00, connu pour proposer un son immersif, y est vendu au meilleur prix.

Le casque audio Philips SHB5600BK/00 opte pour un design sobre qui n’en fait pas trop mais qui reste tout de même efficace. Il s’accordera sans problème à toutes vos tenues. Ce casque supra-auriculaire ne pèse que 120 g et embarque des coussinets confortables pour vous permettre de le porter pendant des heures sans avoir mal à la tête. Comme il s’agit d’un casque audio Bluetooth et pliable, il ne vous encombrera pas.

L’expérience sera totalement immersive grâce au casque Philips SHB5600BK/00. Les basses atteignent les 10 Hz et les aigus vont jusqu’à 22 kHz. On note une impédance de 24 ohms et une sensibilité de 106 db.

Grâce à la technologie Bluetooth, vous contrôlerez ce casque audio à distance depuis votre smartphone ou votre tablette. Pas besoin de câble ! Ce casque dispose d’un micro, ce qui signifie que vous pourrez prendre des appels sans avoir à garder votre smartphone dans les mains. Pratique non ? De plus, votre interlocuteur vous entendra parfaitement.

Conçu avec des matériaux de qualité, le casque audio Philips SHB5600BK/00 ne surchauffera pas. Son autonomie est de 9h, ce qui est très satisfaisant.

Le casque Philips SHB5600BK/00 est au meilleur prix sur Amazon

Ce casque audio offre un son que l’on retrouve habituellement chez la gamme supérieure. D’habitude, il est disponible à 59.99 euros mais vous allez pouvoir profiter d’une réduction de 30 euros. Vous n’aurez qu’à payer 29.99 euros. Ailleurs, vous le trouverez à un prix avoisinant les 50 euros. En outre, la livraison est gratuite. C’est l’offre à saisir de toute urgence donc sautez dessus sans plus attendre !

> Offre d’Amazon

