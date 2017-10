[BON PLAN] B&You propose un forfait light pour 9.99€ avec 30 Go jusqu’à 2MB/s

B&You vous propose une offre qui risque de vous plaire, un forfait avec 30 Go pour seulement 9.99€ par mois ! On vous en dit plus !

Si vous avez besoin d’un forfait qui propose un bon nombre de Gigas, sans que le prix ne soit exorbitant, le forfait B&You light est fait pour vous. L’opérateur propose une offre pour la rentrée qui vous permet d’alléger votre budget abonnement, de plus, l’un des grands avantages est que le forfait est a vie ! Donc le prix ne changera pas au bout d’une année, pratique. Avec ce forfait, vous allez avoir la possibilité de garder le contact avec vos proches grâce aux appels et SMS illimités, mais aussi avec les 30 Go de data, qui vous permettent de surfer sur la toile et de communiquer sur Facebook. B&You vous propose 30 Go avec un débit de 2 Mb/s, un débit qui n’est certes pas très élevé, mais qui vous permet de regarder vos vidéos et de profiter de vos applications n’importe où ! Même si le débit est moins important, vous pouvez profiter d’internet sur votre smartphone.

Ce forfait est sans engagement, donc vous avez la possibilité de changer à n’importe quel moment. Si vos besoins évoluent, vous pouvez profiter d’un autre forfait B&You ou encore Sensation !

Un forfait B&You à 9,99€ avec 30 Go de data

Ce forfait comprend :

Appels illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine SMS/MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 30 Go de data avec un débit de 2 Mb/s

de data avec un débit de 2 Mb/s Forfait sans engagement

L’offre de B&You a été prolongé jusqu’au 9 octobre, donc ne tardez pas trop pour en profiter. Il est important de noter que ce forfait est exclusivement utilisable en France métropolitaine. Si vous souhaitez profiter de cette offre, cliquez sur le lien ci-dessous :

Offre de B&You

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous !