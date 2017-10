Bon plan Blackview S8 : le clone du Samsung Galaxy S8 est à 127.56 euros sur GearBest !

Vous voulez vous procurer un smartphone aussi séduisant que le Samsung Galaxy S8 à un prix largement inférieur ? Optez pour le Blackview S8 qui est lancé en exclusivité sur GearBest. Vous allez pouvoir profiter d’une réduction de 20 euros !

Le S8 de Blackview est un smartphone qui a du style ! Borderless, il vous offre une lisibilité exceptionnelle sur son écran de 5.7 pouces au format 18:9. Sa définition est de 720 x 1440 pixels.

Ce téléphone tourne sous Android 7.0. Pour fonctionner en toute fluidité, le Blackview S8 embarque un processeur Octo Core MTK6750V cadencé à 1.5 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive. L’espace de stockage de 64 Go peut être étendu avec une carte microSD jusqu’à 128 Go.

Avec le S8, vous prendrez des clichés d’une qualité exceptionnelle. Il est doté de quatre caméras ! À l’arrière, on trouve un double capteur de 13 et 0.3 Mpx et à l’avant, le double module compte 8 et 0.3 Mpx.

Pas d’inquiétude, le Blackview S8 est compatible avec toutes les bandes donc vous pourrez profiter à fond de la 4G. Ce mobile dual SIM prend aussi en charge le Wi-Fi. Enfin, il est alimenté par une puissante batterie Li-Ion de 3180 mAh.

Le BlackView S8 est disponible en exclusivité sur GearBest à un prix exceptionnel !

Le S8 devait être vendu à 149.99 euros au lieu de 169.99 euros sur GearBest mais on le trouve chez ce site à marchand à 127.56 euros ! N’oubliez pas d’entrer le code GBMBP. N’hésitez plus, ce smartphone complet a tout pour vous séduire même si vous êtes un utilisateur exigeant. L’expérience sera toujours immersive alors qu’attendez-vous ?

> Offre de GearBest

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Vous avez des questions ? On est à votre écoute alors laissez-nous un commentaire !