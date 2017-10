Bon plan Blackview A7 Pro : un double capteur et une configuration technique honorable pour moins de 60 euros !

Blackview n’a pas sorti qu’un clone du Samsung Galaxy S8. La firme a aussi mis sur le marché le Blackview A7 Pro, un smartphone qui ravira tous ceux qui sont à la recherche d’un très bon rapport qualité/prix.

Le A7 Pro de Blackview a du style et adopte un format plutôt compact (143 x 71 x 9.5 mm pour 138 g). Sa coque embarque un écran IPS de 5 pouces qui diffuse des contenus dans une définition de 720 x 1280 pixels. Chaque image est lumineuse et détaillée pour que vous puissiez profiter d’une expérience confortable.

Le processeur Quad Core est cadencé à 1.3 GHz. Il s’agit d’un MTK6737 qui est accompagné par 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage interne. Cet espace pourra être étendu par une carte microSD jusqu’à 32 Go.

La partie photo est spectaculaire puisque le Blackview A7 Pro est doté d’un double capteur dorsal de 8 et de 0.3 mégapixels. À l’avant, c’est une caméra frontale de 5 millions de pixels qui se chargera de vos selfies.

Le Blackview A7 Pro est compatible avec les bandes françaises donc vous pourrez profiter de la 4G. De plus, ce téléphone Android est compatible avec le Wi-Fi. Double SIM, il vous permettra d’avoir deux lignes téléphoniques. Enfin, sa batterie de 2800 mAh offre une autonomie confortable.

Le Blackview A7 Pro ne coûte pratiquement rien sur GearBest !

Vous êtes séduit par la fiche technique de ce smartphone ? Il est affiché à 63.46 euros sur GearBest mais si vous dégainez le code promo OctAllezBA7p, vous ne payerez que 55.98 euros ! Impressionnant non ? Vous aurez du mal à trouver mieux ailleurs sauf si vous vous tournez vers les téléphones qui ne proposent pas de HD ni de double capteur photo.

