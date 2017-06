[BON PLAN] Avec le coupon JUIN, le Samsung Galaxy A5 (2017) est disponible à 299.99 euros sur PriceMinister !

Vous allez pouvoir acheter le Samsung Galaxy A5 (2017) à un prix exceptionnel grâce au coupon JUIN de PriceMinister ! Avec ce même coupon, 15 euros vous seront offerts dès 99 euros d’achat. Il est uniquement valable aujourd’hui.

Le Samsung Galaxy A5 (2017) est un petit bijou qui a un look tendance. Certifié IP68, c’est donc un téléphone étanche. Avec ses dimensions de 146.1 x 71.4 x 7.9 mm et son poids de 158 g, il se glissera sans problème dans toutes les poches.

Son écran Super AMOLED de 5.2 pouces vous en mettra plein la vue. Sa définition est de 1080 x 1920 pixels et sa résolution atteint les 424 ppp. Place à une expérience totalement immersive.

Pour être constamment fluide, le Samsung Galaxy A5 (2017) peut compter sur son processeur Octo Core Exynos 7880 Octa cadencé à 1.9 GHz mais aussi sur ses 3 Go de RAM. La mémoire interne de 32 Go est extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Tournant sous Android, le Galaxy A5 2017 vous permettra d’accéder au Google Play Store.

Ce téléphone 4G est top pour les fans de multimédia. Vous allez pouvoir aller sur vos pages web préférées et télécharger des tonnes de contenus à la vitesse de l’éclair. Sachez qu’il prend aussi en charge le Wi-Fi. Il intègre également une puce NFC et le Bluetooth 4.2.

À l’arrière comme à l’avant, le Galaxy A5 2017 de Samsung met à votre disposition des APN d’une résolution de 16 mégapixels. Ce smartphone a tout pour vous convaincre !

Le Samsung Galaxy A5 (2017) est au meilleur prix sur PriceMinister

Grâce au coupon JUIN, le Samsung Galaxy A5 2017 ne vous coûtera que 299.99 euros. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs et la livraison est gratuite. Il vous sera possible de payer en 4 fois ou en 10 fois. Pas d’inquiétude, il s’agit d’un téléphone neuf. Qu’attendez-vous ? Il ne sera plus possible de profiter de cette offre demain ! N’oubliez pas qu’avec le coupon JUIN, il y a 15 euros offerts dès 99 euros d’achat.

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâchons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.