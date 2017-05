[BON PLAN] L’Asus Zenfone 3 Max Plus ZC553KL est à 229.99 € sur Amazon

Vous avez envie d’un téléphone pas cher et qui en met plein la vue ? L’Asus Zenfone 3 Max Plus ZC553KL est actuellement disponible à 229.99 € sur Amazon.

Si vous souhaitiez acquérir un nouveau smartphone, n’hésitez plus ! Vous avez maintenant la possibilité de vous offrir le smartphone milieu de gamme de la marque Asus pour seulement 229.99 € sur Amazon

C’est un smartphone élégant et performant. Il dispose de caractéristiques appréciables telles qu’un écran LCD de 5.5 pouces pour une résolution de 1080 x 1920 pixels ce qui garantit un confort pour les utilisateurs. Le smartphone offre pour dimensions 151.4 x 76.2 x 8.3 mm.

L’appareil est également équipé d’un processeur Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 à 8 cœurs avec une fréquence de 1.4 Ghz et une mémoire vive de 3 Go pouvant ainsi faire tourner vos applications les plus gourmandes.

En ce qui concerne l’autonomie, l’Asus Zenfone 3 Max Plus ZC553KL contient une batterie Li-Ion de 4100 mAh offrant ainsi une excellente autonomie d’environ 17 h, il sera donc facile de tenir toute une journée même en utilisation intensive. Il faudra compter sur une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 256 Go via une carte SD.

L’appareil photo est, quant à lui, tout aussi performant, l’Asus Zenfone 3 Max Plus ZC553KL dispose d’un capteur arrière double flash de 16 mégapixels avec la possibilité de réaliser donc de très belles photos et d’un capteur frontal de 8 mégapixels afin de prendre les plus beaux selfies.

L’Asus Zenfone 3 Max Plus ZC553KL au meilleur prix sur Amazon

Vous l’aurez compris, ce flagship offre des performances honorables. Si vous le voulez, rendez-vous dés maintenant sur le site marchand Amazon. Où il est actuellement disponible pour le prix de 229.99 € sur Amazon.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laisser nous un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.