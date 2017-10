Bon plan : Archos Diamond Alpha+ à seulement 276 euros sur GearBest

L’Archos Diamond Alpha+ est en ce moment vendu à un prix exceptionnel sur GearBest donc faites-vous plaisir, vous ne trouverez pas mieux ailleurs !

Le Diamond Alpha+ d’Archos a un design épuré particulièrement séduisant. Très agréable à manipuler, ce smartphone s’utilise sans problème. Le transport est également aisé grâce à ses dimensions de 146 x 72.5 x 7.4 mm et son poids de 155 g.

Son écran IPS de 5.2 pouces propose de la Full HD (1080 x 1920 pixels), ce qui est amplement suffisant pour profiter de vos contenus dans de très bonnes conditions même en plein soleil.

Une dalle de qualité ne sert à rien si les performances ne suivent pas mais l’Archos Diamond Alpha+ est doté d’un Qualcomm Snapdragon 652 cadencé à 1.8 GHz qui fait le boulot en étant associé à pas moins de 6 Go de mémoire vive. Vous téléchargez beaucoup d’applications volumineuses ? Sachez que vous pourrez les stocker dans un gigantesque espace de 128 Go extensible jusqu’à 200 Go avec une carte microSD.

L’Archos Diamond Alpha Plus embarque un double capteur dorsal de 13 millions de pixels qui vous servira des clichés époustouflants. Il ne craint absolument pas les conditions de basse luminosité. Que dire des selfies pris par la caméra frontale de 16 mégapixels, vous en prendrez plein la vue !

Vous en avez assez d’attendre des heures pour qu’une vidéo se charge sur Internet ? Le Diamond Alpha+ est compatible avec toutes les bandes françaises donc vous profiterez sans problème de la 4G. Ce mobile dual SIM vous offrira aussi la possibilité d’avoir deux lignes téléphoniques. Avec sa batterie de 2950 mAh, vous avez des heures d’utilisation devant vous !

L’Archos Diamond Alpha+ est au meilleur tarif sur GearBest

Si vous êtes convaincu par cette fiche technique, n’attendez plus. L’Archos Diamond Alpha Plus est en ce moment affiché à 287.70 euros sur GearBest mais grâce au code promo ARCHOS, ce prix va descendre à 276.70 ce qui fait une réduction de 11 euros ! Ça donne envie non ? Sachez que c’est la période des précommandes qui va durer jusqu’au 04 novembre. Foncez !

> Offre de Gearbest

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Signalez-le dans les commentaires, nous trouverons rapidement une solution.