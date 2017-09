[BON PLAN] Apple iPhone 7 à 548.78 euros sur PriceMinister !

En ce moment, l’Apple iPhone 7 dans sa version 32 Go est affiché à un prix défiant toute concurrence sur PriceMinister. Ce smartphone qui excelle dans tous les domaines va vous séduire immédiatement.

L’iPhone 7 propose un design épuré et élégant avec des courbes généreuses et une très belle finesse (7.1 mm d’épaisseur). De plus, il ne pèse que 138 grammes. Il pourra ainsi vous accompagner partout que cela soit au boulot ou encore dans les transports en commun. Sans oublier qu’il est particulièrement solide.

Son écran de 4.7 pouces affichera vos films et jeux vidéo dans une définition de 750 x 1334 pixels et une résolution de 326 ppp. Vous en prendrez plein la vue !

Ce smartphone iOS mettra à votre disposition une interface intuitive et agréable à utiliser. Si elle est aussi fluide, c’est grâce à la bonne combinaison Apple A10 (1.8 GHz) + 2 Go de mémoire vive. Vos fichiers se logeront dans un espace de stockage de 32 Go.

Apple a doté l’iPhone 7 d’un équipement photo de haute qualité. À l’arrière, vous pourrez vous servir d’un APN dorsal de 12 millions de pixels et à l’avant, vous aurez la possibilité de prendre des selfies avec le capteur de 7 millions de pixels.

Ce téléphone 4G+ est aussi compatible avec le Wi-Fi pour que vous puissiez accéder en un temps record à vos pages web préférés.

Grâce à sa batterie, l’iPhone 7 a une autonomie en communication de 14h et une autonomie en veille de 240h.

L’Apple iPhone 7 est au meilleur prix sur PriceMinister

L'iPhone 7 vendu sur PriceMinister est un produit reconditionné à neuf. Il est livré dans sa boite avec tous les accessoires. Vous ne payerez que 548.78 euros. En outre, la livraison est gratuite.

