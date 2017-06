[BON PLAN] Apple iPhone 6 32Go à 479 euros au lieu de 559 euros chez la Fnac

Vous voulez vous offre un iPhone 6 32Go sans forcément vous ruiner ? C’est sur le site de la Fnac qu’il faut se rendre puisqu’il est à un prix exceptionnel pendant l’opé « Destination High Tech » !

L’Apple iPhone 6 32Go est un smartphone stylé et ergonomique qui va immédiatement vous taper dans l’œil. Il adopte un format compact avec des dimensions de 138.1 x 67 x 6.8 mm et un poids de 129 g. Son écran de 4.7 pouces a une définition de 750 x 1334 pixels et une résolution de 326 ppp. Jeux vidéo, films, photos, il diffusera tous vos contenus dans une qualité plus que satisfaisante.

Sa puce Apple A8 cadencée à 1.4 GHz fera des merveilles avec la mémoire vive de 1 Go. La fluidité de l’interface sera toujours au rendez-vous. D’ailleurs, celle-ci se manie facilement pour que vous puissiez accéder rapidement au contenu recherché. Sa ROM de 32 Go vous permettra de stocker des fichiers en tout genre ainsi que des applications téléchargées sur l’App Store.

L’APN principal de l’Apple iPhone 6 32Go a une résolution de 8 mégapixels tandis que la caméra frontale compte 1.2 Mpx. De quoi faire des photos sublimes ! Vous pourrez les partager sur les réseaux sociaux en passant par la 4G ou le Wi-Fi. Vous aurez la possibilité de connecter un casque audio sans fil grâce au Bluetooth 4.0.

La batterie Li-Po de l’Apple iPhone 6 32Go promet une autonomie en communication de 14h et une autonomie en veille de 250h.

Apple iPhone 6 32Go au meilleur prix chez la Fnac

Vous avez envie d’acheter ce téléphone ? Rendez-vous sur le site de la Fnac où il est vendu à 479 euros au lieu de 559 euros. Vous allez pouvoir économiser 14% ! La livraison est gratuite et il vous sera possible de payer en 3 fois ou en 4 fois. Pas d’inquiétude, il s’agit d’un smartphone neuf. Les écouteurs Apple EarPods et un étui de rangement et de voyage sont inclus.

> Offre de la Fnac

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.