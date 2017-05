[BON PLAN] Le Huawei P8 Lite est à seulement 133.99 € chez eGlobal Central

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone puissant, de bonne qualité et moins cher, le Huawei P8 Lite est le téléphone qu’il vous faut. Il est vendu à seulement 133.99 € chez eGlobal Central.

Le Huawei P8 Lite est un mobile 4G Android design et performant. Vous allez être très vite séduit par ces caractéristiques. Fin (7.7 mm d’épaisseur) et léger (131 grammes). Il embarque un écran LCD de 5 pouces qui affichera vos vidéos ou vos photos dans une définition de 720 x 1280 pixels. Chaque image sera colorée, lumineuse et détaillée. Le Huawei P8 Lite dispose d’un processeur Octo Core HiSilicon Kirin 620 cadencé à 1.2 GHz et boosté par une mémoire vive de 2 Go. Vous pourrez stocker vos données à l’aide d’une mémoire interne de 16 Go extensible jusqu’à 128 Go par le biais d’une carte microSD.

En ce qui concerne la photographie, vous aurez à votre disposition l’APN dorsal de 13 mégapixels et la caméra frontale de 5 Mpx. Comme il s’agit d’un smartphone double SIM, vous pourrez avoir deux lignes téléphoniques. La batterie Li-Ion de 2200 mAh vous permettra de rester au téléphone pendant 11h. L’autonomie en veille du Huawei P8 Lite est de 380h.

Le Huawei P8 Lite est au meilleur prix chez eGlobal Central

Vous avez été impressionné par les caractéristiques du Huawei P8 Lite ? En vous rendant sur le site eGlobal Central vous pourrez l’acheter au prix de 133.99 €. La livraison est également gratuite. Vous pourrez également vous faire livrer dans un point relias colis non loin de votre domicile. Dépêchez-vous pour en obtenir un, car le stock est limité !

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.