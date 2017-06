Blu : un forfait mobile 4G totalement gratuit !

La concurrence entre les opérateurs est particulièrement acharnée. Ils ont généralement tendance à proposer de plus en plus d’avantages à des prix de plus en plus petits. Blu va bouleverser ce petit monde puisqu’il s’agit d’un forfait mobile 100% gratuit.

Blu est déjà disponible gratuitement en version Beta sur Google Play. Son principe est simple, vous effectuez quelques missions qui vont vous permettre de gagner des éclairs – une sorte de crédit – nécessaires pour passer des appels, envoyer des SMS/MMS et naviguer sur le net en 4G/4G+.

Forfait Blu : une nouveauté et un abonnement vraiment gratuit ?

Comme dit précédemment, vous devez cumuler des éclairs pour profiter des avantages proposés par ce forfait. Comment faire ? Vous devez remplir des missions telles que : « réaliser des missions telles que partager ou télécharger des applications, regarder des vidéos [ou encore] inviter ses amis à rejoindre Blu ». Vous contrôlez votre consommation depuis l’application. D’après David Charles, Président et Fondateur de Blu mais aussi PDG de Prixtel, il s’agit du « premier forfait mobile entièrement gratuit » mais est-ce vraiment le cas ? Bouygues Telecom avait lancé en mars 2000 la formule « Spot » qui permettait au consommateur de passer des appels gratuitement après avoir écouté des messages publicitaires pendant la communication mais Blu va plus loin. En effet, il vous sera aussi possible d’envoyer des SMS/MMS et d’aller sur vos pages web favorites. Attention, Blu accepte également vos euros car vous pouvez acheter des éclairs. Une vidéo promotionnelle rapporte seulement 4 éclairs. Quand on sait qu’un SMS vaut 8 éclairs et que 1 minute de communication ainsi que 1 Mo de data correspondent à 16 éclairs, il va forcément falloir ouvrir le porte-monnaie à un moment donné sauf si on consomme peu.

