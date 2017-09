Blackview S8 : un autre clone du Samsung Galaxy S8 pour octobre

Après le Leagoo S8 et bien d’autres, voici le Blackview S8, un nouveau clone chinois du Samsung Galaxy S8. Décidément, il y a une panne d’inspiration ! Ne vous attendez pas à voir une fiche technique exceptionnelle sauf du côté de la partie photo.

Le Galaxy S8 a été une véritable réussite pour le géant sud-coréen que cela soit au niveau du design qu’au niveau de la fiche technique. Fort de son succès, le flagship a « inspiré » de nombreux constructeurs chinois qui n’ont pas tardé avant de reproduire la même esthétique sur leurs téléphones comme ce Blackview S8.

Blackview S8 : largement inférieur techniquement au Samsung Galaxy S8

Le Blackview S8 sera doté d’un processeur MTK6750T qui renferme des ARM Cortex-A53 (1 à 1.5 GHz). Ce SoC est épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage. L’affichage est géré par un écran de 5.7 pouces avec une définition de 720 x 1440 pixels. Bien entendu, il épouse le format 18:9. Le tout tournera sous Android 7.0 Nougat mais la mise à jour vers Android 8.0 Oreo sera sûrement disponible à la fin de l’année.

L’équipement photo est intéressant puisque l’on retrouvera un double capteur à l’avant comme à l’arrière. Le module au dos de l’appareil compte 13 millions de pixels et celui à l’avant en recense 8.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas son prix mais il ne devrait pas dépasser les 300 euros.

Que pensez-vous de ce smartphone ? A-t-il les armes pour se trouver une place sur le marché ? Dites-le nous dans les commentaires !