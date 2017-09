BlackBerry : une montre connectée en partenariat avec Timex ?

À en croire les rumeurs, BlackBerry et Timex envisageraient de lancer une montre connectée. Une information qui est à prendre avec une très grande précaution !

Connu comme étant l’une des figures emblématiques de la mobilité, BlackBerry ne conçoit malheureusement plus ses propres terminaux. Le constructeur n’a cependant pas abandonné totalement ce secteur. En fait, il travaille avec des sociétés comme TCL et Optiemus auxquelles il a confié sa propriété intellectuelle. C’est notamment grâce à ces collaborations que les BlackBerry KEYone et DTEK60 ont vu le jour. Si c’est le cas des smartphones, qu’en est-il des montres connectées ? À ce propos, nous venons justement de savoir que la marque nord-américaine pourrait faire la même chose. BlackBerry et Timex ont signé un accord de licence de brevet. Pour l’heure, aucune information majeure n’a été dévoilée concernant le fond de ce partenariat.

BlackBerry et Timex : Quel genre de collaboration ?

Pour le moment, rien n’est sûr, mais on peut imaginer que BlackBerry et Timex préparent une montre connectée basée sur les applications et les services du Canadien. Les célèbres fonctionnalités de ce dernier devraient y être au rendez-vous (contact, agenda, messagerie, etc.). Cela est d’autant plus possible dans la mesure où BlackBerry est célèbre pour le fait qu’elle est en mesure de créer des fonctionnalités commerciales intéressantes pour les professionnels. Par ailleurs, sachez qu’il est également possible que cette collaboration entre les deux entreprises se limite à un octroi de licences. Ceci dit, l’accord ne permet pas à Timex d’utiliser la marque « BlackBerry » ni les logiciels de celui-ci. À ce propos, il est bien de noter que BlackBerry possède plus de 40 000 brevets. Aussi, Timex pourrait tout simplement exploiter quelques uns afin de proposer des smartwatches en son nom.

Selon vous, est-il actuellement envisageable que BlackBerry lance une montre connectée portant sa propre marque ?