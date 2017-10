Bientôt la fin des Microsoft Surface ? Pour cet analyste oui !

Microsoft est en train d’examiner à fond sa liste de produits. La firme vient ainsi d’arrêter son service Groove Music. Et selon les rumeurs, d’autres suivront le destin de celui-ci. En effet, d’après Steve Brazier, analyste pour la firme Canalys, la gamme Surface serait en train de vivre ses dernières heures. Pour lui, cette gamme ne répond pas aux aspirations de Satya Nadella. Le CEO de la firme privilégierait effectivement les offres autour des logiciels de cloud computing conçus avant tout pour les professionnels. Notre expert pense ainsi que l’éditeur de Windows ne gardera pas des références qui se vendent mal. « Les performances sont fluctuantes, il y a d’excellents trimestres comme il y en a des plus que moyens. Dans l’ensemble, Microsoft ne gagne pas d’argent » explique-t-il.

Est-ce la mort des Microsoft Surface : une hypothèse rejetée par la firme ?

Face à cette allégation, Microsoft n’est pas resté muet. La firme a tenu à rassurer par le biais d’un porte-parole : « Surface est toujours moteur de croissance et continue à redéfinir la manière dont les utilisateurs créent, apprennent et travaillent. Nous allons continuer à innover, et à créer de nouveaux appareils qui offrent à chacun des expériences inédites et impactantes ». D’ailleurs, Cassim Ketfi pense que cette analyse de Canalys n’est pas fiable. Selon lui, le géant américain a encore énormément de choses à faire avec la Surface. « Le but de Surface, c’est pousser les fabricants à innover et donner un pied à terre à Microsoft dans le monde du hardware » a-t-il indiqué. De plus, cette gamme véhicule l’image de la portabilité de Windows…

Et vous, pensez-vous que Microsoft pourrait réellement se débarrasser la gamme Surface ?