Les bénéfices d’Apple montrent une croissance honorable, mais les ventes d’iPhone sont faibles

Apple a vendu 50,76 millions de ses iPhone emblématiques au cours des trois premiers mois de l’année 2017. Cela a aidé la société à générer des revenus de 52,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,5% par rapport à la même période l’an dernier. Cependant, il y a un problème non-négligeable. Les ventes d’iPhone sont en baisse.

En effet, à l’issue du bilan, le nombre de ventes d’iPhone était essentiellement faible, en baisse de 1 pour-cent au cours du deuxième trimestre de l’année dernière. Mais le prix de vente moyen par smartphone a grimpé, ce qui a permis à l’entreprise de générer plus de 11 milliards de dollars de bénéfice net.

Apple : les ventes d’iPhone connaissent une baisse

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer la baisse inattendue des ventes d’iPhone, le PDG d’Apple, Tim Cook, a souligné les rumeurs d’un nouvel iPhone 8 avec une révision radical du design en tant que coupable. L’hypothèse de reports d’achats de ses clients dans l’attente du lancement de l’édition célébrant le dixième anniversaire de son produit phare. L’iPhone 8 baptisé « Edition ».

Donc la nouvelle édition tant attendue de l’iPhone pourrait bien fortement booster les ventes si les choses se passent comme prévues. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités sont attendues. Notamment, le rechargement sans fil, la reconnaissance faciale 3D et un écran incurvé.

Tim Cook a lutté pour trouver un nouveau produit matériel qui peut offrir le genre de croissance des bénéfices que l’iPad et l’iPhone ont fait. Apple a déclaré que les ventes de son Apple Watch ont presque doublé au cours de la dernière année. Les revenus des services d’Apple ont également fortement augmenté, atteignant 7 milliards de dollars. La société a déclaré qu’elle a ajouté plus de comptes payants dans son écosystème numérique au cours des 90 derniers jours que lors du trimestre précédent.

Cook a également déclaré que les ventes d’iPhone plus grands, comme le 7 Plus, étaient plus élevées que jamais en Chine, ce qui a contribué à augmenter les revenus d’Apple même si les ventes unitaires ont diminué. Malgré cela, l’activité globale dans la société en Chine n’était pas bonne. Cette région a été le principal moteur de la croissance d’Apple en 2014 et 2015. Mais le rapport sur les bénéfices d’aujourd’hui montre que les revenus de cette région ont diminué de 14% d’une année à l’autre.

