Beat the Boss : l’un des plus petits téléphones au monde au cœur d’une opération de contrebande

Une nouvelle histoire insolite fait le buzz sur la toile. Elle met en scène un téléphone Beat The Boss. Pour ceux qui ne connaissent pas, Beat The Boss ou Long CZ , est une marque de téléphone. Des téléphones qui ont la particularité d’être très petits. Ils sont quasiment minuscules. Et cette particularité s’est avérée être très avantageuse pour les trafiquants de contrebande en prison…

En effet, ce téléphone pourvu d’un écran OLED de 0.66 pouce passe inaperçu. Avec son Bluetooth 3.0, sa radio FM, il a tout du fidèle compagnon de poche. C’est donc l’outil idéal pour des trafiquants de contrebande en prison. L’histoire a eu lieu dans les prisons du Royaume-Uni plus précisément.

Long CZ ou Beat the Boss : le mini téléphone qui se loge vraiment partout

Faire passer de la contrebande est devenu un véritable art chez certains. Les prisonniers sont prêts à tous les subterfuges pour arriver à leur fin. C’est précisément le cas dans cette histoire insolite. Une histoire digne d’une véritable série policière.

Un trafiquant dans un prison du Royaume-uni, a eu l’idée de profiter de la taille du fameux téléphone. En le cachant dans son colon, puisque celui est tellement petit qu’il s’y loger facilement. Comme pour un suppositoire, le trafiquant a ainsi pu loger le mini téléphone dans son rectum.

Grâce à cette astuce pour le moins farfelue, il a réussi à faire passer sa contrebande. Il est clair que personne n’aurait vraiment eu l’idée ou même l’envie d’aller fouiller précisément cette partie du partie du corps en question.

Le Long CZ a pour dimensions 68mm x 23mm x 11mm. Le tout pour un poids net de seulement 18 grammes. Ce qui a précisément motivé notre fameux trafiquant à tenter cette expérience.

Que pensez-vous de cette histoire insolite ? Avez-vous déjà vu ce mini téléphone auparavant ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.