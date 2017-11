Bbox Bouygues à moins de 5 euros : plus que quelques jours pour en profiter !

Besoin d’une box qui rassemble une offre Internet, TV et téléphonie ? Optez pour la Bbox Bouygues Édition spéciale qui est à 4.99 euros par mois pendant 12 mois puis 19.99 euros par mois. Vous avez jusqu’au 6 novembre prochain pour en profiter.

L’édition spéciale de la Bbox de Bouygues Telecom est une offre très intéressante qui vous propose des tonnes de service pour un prix tout petit.

Bbox ADSL : surfez confortablement sur le net !

Grâce à cette box, vous aurez accès au haut débit ADSL avec un débit descendant maximal de 15 méga et un débit ascendant pouvant atteindre 1 méga. Cela vous permettra de télécharger rapidement des tonnes de fichiers et de regarder des contenus en streaming sans craindre des ralentissements et des lags. Vous pourrez connecter tous vos appareils comme un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone.

Un large bouquet de chaînes

La Bbox ADSL de Bouygues Telecom à 4.99 euros par mois vous donne accès à un bouquet de 150 chaînes (36 en HD) et de 20 chaînes en replay. En souscrivant à une option, vous aurez droit à 215 chaînes en plus. Vous pourrez en plus enregistrer de nombreux contenus sur le disque dur de 40 Go.

Des appels illimités en France mais pas seulement !

Cette box avec engagement 24 mois vous permet d’appeler en illimité vos contacts en France comme à l’étranger vers une centaine de destinations à l’international.

Cette offre à 4.99 euros par mois pendant 12 mois (puis à 19.99 euros) est valable jusqu’au 6 novembre 2017.

Pour profiter de ce forfait internet, cliquez sur ce lien.

Vous n’arrivez pas à en bénéficier ? Vous avez des questions ? N’hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous trouverons rapidement une solution.