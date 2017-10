Avec son séduisant Lenny4 Plus à moins de 100 euros, Wiko enrichit sa gamme de smartphones low-cost

Wiko est un constructeur connu pour ses smartphones assez complets à petit prix. Dans moins d’une semaine, le Lenny4 Plus va rejoindre cette famille aux côtés du Tommy 2 ou encore du Sunny 2 avec des caractéristiques intéressantes.

Wiko est devenue une marque incontournable en France ces dernières années. Il faut dire que les mobiles qu’elle propose sont plutôt convaincants. Le Lenny 4Plus ne devrait pas échapper à cette règle au vu de ses caractéristiques. On est sur une phablette de 5.5 pouces tournant sous Android Nougat.

Wiko Lenny4 Plus : un bon rapport qualité/prix

Le Wiko Lenny4 Plus est propulsé par un SoC Quad Core cadencé à 1.3 GHz et soutenu par 1 Go de mémoire vive. Bon, vous ne pourrez pas faire fonctionner correctement les derniers jeux présents sur le Play Store mais cette configuration devrait exécuter dans de bonnes conditions des tâches moins gourmandes comme la navigation sur le web par exemple. Pour stocker vos fichiers et vos applications, vous aurez à votre disposition un espace de stockage de 16 Go extensible avec une carte microSD jusqu’à 64 Go. L’interface de ce téléphone est une combinaison entre Android Nougat et la surcouche maison UI Wiko.

L’écran IPS de 5.5 pouces du Lenny4 Plus a une définition de 720 x 1280 pixels (HD) pour une densité de pixels de 267 ppp. Cette dalle prend place sur une coque aux dimensions de 156 x 79 x 9.35 mm. C’est plutôt épais non ? Heureusement, le Wiko Lenny4 Plus est léger avec ses 160 grammes. De plus, il est plutôt agréable à regarder même s’il ne joue pas la carte de l’originalité. 5 coloris seront disponibles : Noir, Bleen, Or, Or Rose et Vert. Toujours sur la face avant de ce mobile, on trouve une caméra frontale de 5 millions de pixels. À l’arrière, c’est un capteur de 8 millions de pixels qui se chargera de vos prises de vue. Plusieurs fonctionnalités ludiques sont disponibles comme le mode Panorama, le mode HDR ou encore le mode Face beauty.

Le seul véritable point noir du Wiko Lenny4 Plus est son incompatibilité avec la 4G. Vous pourrez uniquement profiter de la 3G+. Cela n’empêche pas ce téléphone d’être en mesure de rivaliser sur les autres points avec de nombreux smartphones de cette catégorie de prix comme le LG K4 (2017), le Sony Xperia E5 ou encore le Samsung Galaxy J3 (2016).

Le Wiko Lenny4 Plus sera commercialisé le 9 octobre sur wikomobile.com à 99.99 euros ainsi que chez tous les revendeurs habituels.

Comptez-vous l’acheter ? Exprimez-vous dans les commentaires !