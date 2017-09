Avec son MIX 2, Vernee compte surfer sur la vague du Xiaomi Mi Mix 2

Le Xiaomi Mi Mix 2 a été présenté il y a un peu plus d’une semaine et sa vente première flash n’a duré que 58 secondes. Ce smartphone borderless attire c’est une certitude et Vernee veut en profiter avec son MIX 2 qui propose un design similaire.

Le MIX 1 n’a jamais existé mais ça n’empêche pas le constructeur de sortir un Vernee MIX 2. La phablette de Vernee s’illustre dans une vidéo qui nous met clairement l’eau à la bouche. Peut-elle rivaliser avec le Xiaomi Mi Mix 2 ? À voir…

Vernee MIX 2 : un écran de 6 pouces et un double capteur photo pour moins de 100 euros !

Sur cette vidéo, les finitions ont l’air soigné. Le Vernee MIX 2 propose un design très 2017 puisque que borderless. La seule bordure se trouve sur la partie inférieure du téléphone et c’est là que l’on trouve la caméra frontale. La coque accueille un écran Full HD de 6 pouces au format 18:9. Le ratio taille/écran doit être exceptionnel. À l’arrière, on peut distinguer un double capteur photo et c’est la première fois que Vernee équipe ses engins de ce système. Pour le moment nous ne savons pas quel est le processeur qui fait tourner le smartphone mais il pourrait s’agir d’un Mediatek Helio P25 et il serait épaulé par 4 Go de mémoire vive.

Le Xiaomi Mi Mix 2 est, quant à lui, doté d’un SoC Snapdragon 835 et de 6 Go de RAM. Sa dalle de 5.99 pouces a une définition de 1080 x 2160 pixels. Son prix tourne autour des 500 euros.

Sur le site de Vernee il est possible d’avoir le Vernee MIX 2 pour 99.99 dollars. Il y a 100 exemplaires à gagner et la marque donnera le nom des gagnants à la mi-octobre.

Que pensez-vous de ce téléphone ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire.