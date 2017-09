Avec sa tablette Amazon Fire HD 10 2017, le géant américain va sûrement devenir le leader de l’entrée de gamme

Le marché de la tablette tactile a toujours autant de mal à retrouver des couleurs mais Amazon pourrait changer ça avec sa nouvelle tablette : l’Amazon Fire HD 10 2017. L’objectif de proposer un rapport qualité/prix exceptionnel a plutôt été atteint.

Amazon a lancé cette année une nouvelle génération de tablettes d’entrée de gamme : l’Amazon Fire 7 (2017) et la Fire HD 8 (2017). Malgré un manque de puissance, elles se sont montrées convaincantes surtout sur cette gamme de prix. Voici l’Amazon Fire HD 10 qui est une véritable affaire.

Amazon Fire HD 10 2017 : une configuration technique à faire pâlir ses concurrentes

L’Amazon Fire HD 10 embarque un écran IPS Full HD (1920 x 1200 pixels) alors que la première Fire HD 10 s’arrêtait à de la HD. Les haut-parleurs stéréo figurent autour de la dalle.

Amazon nous surprend aussi au niveau des performances avec un Quad Core de Mediatek tournant à une fréquence d’horloge de 1.8 GHz et 2 Go de RAM. Du côté du stockage, vous aurez à votre disposition 32 Go ou 64 Go soit le double de ce qui était proposé précédemment. Sachez qu’il sera possible d’étendre cet espace par le biais d’une carte microSD. Le tout tourne sous l’OS maison Fire.

Pas de nouveauté au niveau de la partie photo puisque l’Amazon Fire HD 10 2017 embarque un APN de 2 mégapixels à l’arrière et un capteur VGA à l’avant.

Enfin, l’Amazon Fire HD 10 2017 tiendrait 10h en mode « utilisation mixte » d’après la firme.

Cette tablette tactile sera commercialisée dès le 11 octobre prochain aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni. Son prix sera de 150 dollars. Nous ne savons pas encore quand elle débarquera en France mais ce sera sûrement à 150 euros.

Que pensez-vous de la Fire HD 10 2017 ? Dites-le nous dans les commentaires !