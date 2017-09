Avec sa carte microSD de 400 Go, Sandisk réalise l’exploit !

Une carte microSD d’une capacité de 400 Go, telle que la nouvelle référence de Sandisk, constitue déjà un record, mais il est encore plus intéressant d’apprendre que ce produit permet d’exécuter les applications plus rapidement.

Sandisk vient de lever le voile sur une carte Ultra microSDXC UHS-I de 400 Go. Avec cette caractéristique technique, ce produit bat déjà le record mondial en termes de capacité de stockage. Et comme si cela ne suffisait pas, on sait aussi qu’elle est capable de faire tourner plus rapidement les applications. D’ailleurs, cette nouvelle carte microSD peut être utilisée sur différents supports (smartphones, tablettes, PC, etc…).

D’après la firme, ce modèle possède un niveau de performance incomparable jusqu’ici. Grâce à l’UHS Speed Class 1, les programmes stockés hors smartphone pourront être pris en charge de manière très fluide. « En théorie, les utilisateurs pourront faire tourner les applications en dehors de la mémoire principale de leur périphérique » a précisé Jack Gold, analyste principal chez J. Gold Associates. À lui d’ajouter : « Beaucoup d’utilisateurs utilisent ce type de mémoire et ils pourront désormais, si leur périphérique le permet, stocker et faire tourner beaucoup plus d’applications. Cela revient à connecter un lecteur USB à un ordinateur et à lancer des applications directement depuis ce lecteur ».

Carte microSD 400 Go de Sandisk : plus de 35 heures de vidéo 1080p

Grâce à la technologie qu’elle adopte, cette nouvelle carte microSD est en mesure de sauvegarder jusqu’à 40 heures de vidéo en Full HD (1080p) dans la mesure où la vitesse d’écriture peut aller facilement au-delà de 95 Mb/s, plus précisément jusqu’à 100 Mb/s. D’après toujours le spécialiste, cette nouvelle référence proposée par Sandisk est unique en son genre dans le sens où « la plupart des cartes à mémoire flash sont assez lentes et elles ne peuvent pas faire tourner des applications qui ont besoin d‘un accès rapide à la mémoire ». Pour votre information, sachez que la carte Ultra microSDXC UHS-I de 400 Go est disponible en vente sur le site de Sandisk au prix de 250 €.

