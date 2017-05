Avec OurCompany sur iOS, vous allez pouvoir évaluer votre entreprise

OurCompany est une application made in France destinée à évaluer les conditions de travail dans une entreprise. Il s’agit de noter le bien-être des salariés, d’y voir plus clair sur leur état d’esprit au travail.

L’objectif d’OurCompany semble attrayant. Mais l’application sera-t-elle pour autant jugée crédible ? Pour y voir plus clair, focalisons-nous en quelques lignes sur le principe de fonctionnement de ce service. Précisons bien avant tout qu’OurCompany s’adresse aux salariés. L’application est conçue pour les aider à évaluer leur bien-être en entreprise. Pour cela, ils notent sur une échelle de 1 à 5 leur niveau d’énergie ou de stress ; l’appli propose aussi un questionnaire beaucoup plus détaillé pour avoir une note la plus personnalisée et la plus réaliste possible. Dans ce formulaire, les salariés répondent à des questions additionnelles comme celles-ci : « Vous arrive-t-il de pleurer au bureau ? » ; « Vous sentez-vous intégré dans votre équipe ? » ; « Quel est votre niveau d’adhésion aux valeurs de l’entreprise ? ».

OurCompany aurait déjà conquis 10.000 salariés

Les salariés qui auraient utilisé OurCompany pour noter leur bien-être et les conditions de travail seraient pour certains ceux de grandes entreprises comme Auchan, Accor, la Fnac, Total ou encore Axa. On sent qu’il y a une image d’Épinal que les concepteurs de l’application essayent de mettre en place pour motiver une large communauté. En effet, il est très probable que la plupart de ces salariés ont donné une mauvaise note de leur état d’esprit puisqu’ils travaillent pour des grands groupes tant décriés du matin au soir. C’est dans les multinationales et les entreprises de taille intermédiaire que les pressions sont les plus fortes. Quoi qu’il en soit, une question se pose : quand bien même des milliers de salariés donneraient une mauvaise note à leurs entreprises, à quoi cela servirait concrètement ?

Au final, l’application invite le salarié à faire une espèce d’introspection dont les cadres dirigeants n’en tiendront pas compte.