Avec l’application Armadillo, il est possible de voir à quoi ressemblera l’interface de Google Fuchsia

Nous avions appris depuis un petit moment que Google travaillait sur un nouvel OS remplaçant le système Android. Un nouveau système d’exploitation mystérieux connu sous le nom de « Fuchsia ». Contrairement à Android ou au système d’exploitation Chrome basé sur Linux ; Fuchsia est construit sur un nouveau noyau Google, appelé « Magenta ».

Ce nouvel OS du nom de Fuchsia a pour objectif d’offrir une meilleure expérience ; plus adaptée à l’univers des smartphones, tablettes et PC. Les rumeurs suggèrent que cherche une meilleure façon de combiner l’environnement desktop et extrêmement simple de Chrome OS avec celui d’Android. Il y a quelques preuves qui permettent d’affirmer cette hypothèse. Google n’a pas vraiment mis l’accent sur Android pour les tablettes, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir plus de potentiel à exploiter au niveau des tablettes avec un autre système d’exploitation.

Google Fuchsia : le mystérieux OS successeur d’Android

En effet, Google Fuchsia pourrait donc être ce système d’exploitation combo dont nous parlions tout à l’heure. Il est prouvé qu’il s’agit déjà d’une plate-forme croisée, ce qui signifie que les développeurs n’auraient pas besoin de recréer les millions d’applications Android déjà disponibles. Le site ArsTechnica a trouvé des images de l’interface du fameux Google Fuchsia. Son interface reposerait apparemment sur le principe de cartes.

L’interface porte le nom de Armadillo et sera compatible avec les appareils Android. L’écran d’accueil ressemble à Android, avec ce qui semble être des zones vides pour les widgets. D’autres semblent montrer une interface à onglets, peut-être pour basculer facilement entre les applications, car on peut basculer entre les onglets de Chrome. En mode tablette, il est prouvé que Fuchsia pourra également permettre jusqu’à quatre applications de fonctionner à la fois. Imaginez un professionnel occupé qui souhaite garder une application de chat, un courrier électronique, un navigateur et une application de prise de notes ouverts tous les jours sur l’écran d’accueil. Cela sera possible avec Fuchsia.

