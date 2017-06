Avec ce bracelet pour Apple Watch, Apple participe au financement des associations LGBTQ

Apple a décidé de soutenir la cause LGBT en reversant un pourcentage de la vente du bracelet en nylon tissé version « Pride Edition » pour Apple Watch à des associations.

La firme à la pomme a rajouté un paragraphe sur la fiche du produit pour signaler qu’une partie de la somme sera reversée à plusieurs organisations LGBTQ « qui travaillent sur le changement positif ».

Apple aide financièrement des organisations LGBTQ grâce à la vente de son bracelet

Une partie de la somme sera reversée à GLSEN, Human Rights Campaign, PFLAG et The Trevor Projet qui sont actives aux États-Unis et à IGLA, active à l’international. Pour le moment, nous ne savons pas quel pourcentage de la somme sera attribué à ces associations. Vous voulez vous procurer le bracelet en nylon tressé « Pride Edition » ? Rendez-vous sur le site d’Apple. Il est disponible en 38 ou en 42 mm et vous devrez débourser 59 euros.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple fait ce genre d’actions puisque la firme de Tim Cook avait lancé fin mars l’iPhone 7 RED et ce nouveau coloris avait permis au constructeur californien de récolter des fonds pour financer la lutte contre le SIDA en Afrique. Nous ne connaissons pas non plus le pourcentage de la somme reversée.

