Les autorités chinoises arrêtent des voleurs de données d’utilisateurs d’iPhone qui ont fait des millions

Les données d’utilisateurs sont probablement l’un des supports d’information les plus populaires sur le marché de nos jours. Car la technologie continue de pénétrer les vies des ménages dans le monde entier. Les gadgets qui collectent différentes statistiques et données sur leurs utilisateurs se présentent sous diverses formes. Mais les smartphones sont surement les moyens les plus courants de collecte d’informations personnelles ces jours-ci.

Savoir comment et pourquoi les gens se comportent d’une telle façon est une ressource précieuse à travers différents spectres de l’entreprise. Apparemment, ces affaires sont courantes en Chine, alors que les autorités de la province de Zhejiang auraient arrêté 22 suspects en mai, qui ont apparemment volé et vendu des données d’utilisateurs à partir d’une base de données Apple.

Des voleurs de données sont arrêtés en Chine

En effet, ces suspects étaient tous des distributeurs tiers Apple et avaient donc accès aux données d’utilisateurs d’iPhone, telles que les numéros de téléphone et les identifiants Apple.

Ils ont décidé d’échanger ces informations contre de l’argent, entre 1,50 $ et 26 $. Ces individus ont donc gagné beaucoup d’argent grâce à cela. Ils ont vendu environ 7,3 millions de dollars de données au final. On n’a pas précisé combien de personnes ont été touchées par la machination des suspects et on ne sait pas encore si d’autres utilisateurs en dehors de la Chine ont été victimes de ces vols.

Il est pratiquement impossible d’être complètement protégé. Les criminels créatifs peuvent de plus en plus plonger dans nos données personnelles, compte tenu de l’évolution de la technologie. Les entreprises, telles qu’Apple, se joignent à une quantité inimaginable de distributeurs et de personnel de ligne d’approvisionnement, qui, à un moment ou à un autre, peuvent entrer en contact avec des informations personnelles. Ce récent complot en Chine devrait servir de rappel que même les clients d’entreprises telles qu’Apple où la sécurité est une priorité absolue, sont vulnérables et peuvent être susceptibles au vol de données. Il semble que la meilleure protection que nous puissions employer aujourd’hui n’est pas un mot de passe à 4 ou 6 chiffres, mais notre propre vigilance.

