Auchan Telecom : le forfait illimité 10Go est à 10 euros au lieu de 16.99 euros

Vous comptez changer de forfait sans vous ruiner ? Vous recherchez une offre complète vous permettant d’être joignable à n’importe quel moment ? Auchan Telecom vient de lancer une promotion exceptionnelle : le forfait illimité 10Go est à seulement 10 euros par mois pendant 12 mois avant de passer à 16.99 euros par mois.

Avec le forfait Auchan Telecom illimité 10Go a tout pour séduire les mobinautes qui aiment utiliser toutes les fonctionnalités de leur téléphone. Appels, SMS/MMS, Internet, vous allez être servi ! Cet abonnement sans engagement comprend les appels illimités en France métropolitaine. Il inclut également les SMS et les MMS illimités sur ce même territoire. Ainsi, vous allez pouvoir joindre vos amis, votre famille et vos collègues sans compter ! Ce forfait à 10 euros par mois vous offre également 10 Go de data. C’est suffisant pour naviguer des heures sur Internet pour regarder des sites d’infos ou bien contacter vos proches sur les réseaux sociaux. Vous profiterez de la 4G et du réseau de qualité de Bouygues Telecom. Si vous dépassez les 10 Go, vous pourrez quand même continuer à surfer sur le net mais le débit sera bridé.

Forfait Auchan Telecom illimité 10Go : une offre particulièrement avantageuse

Ce forfait pas cher inclut :

• Des appels illimités en France métropolitaine

• Des SMS/MMS illimités en France métropolitaine

• 10 Go de data

• Le réseau 4G de Bouygues Telecom

Cet abonnement Auchan Telecom illimité 10Go est sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez choisir une autre offre ou un autre opérateur sans avoir à payer des frais de résiliation. Ce forfait est à 10 euros par mois pendant 12 mois. Après cette période, vous devrez payer 16.99 euros par mois. La promo est valable jusqu’au 6 juin 2017. Pour souscrire à ce forfait, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous puis entrer le code promo A10GO.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Vous avez des questions ? Vous pouvez nous les poser dans les commentaires !