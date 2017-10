Attention les iPhone 8 Plus s’ouvrent en deux !

Si vous avez acheté un iPhone 8 Plus récemment, il faudra faire attention puisqu’il semble que le smartphone s’ouvre en deux ! On vous en dit plus.

A chaque smartphone son petit hic, mais celui de l’iPhone 8 Plus peut être vraiment dérangeant. Deux utilisateurs des smartphones de la firme ont eu la mauvaise surprise de voir leurs appareils s’ouvrirent subitement en deux. La première nous vient de Taïwan, la jeune femme affirme que sont smartphone s’est ouvert en deux après qu’elle l’ait mis en charge. Cela fait quelques jours que l’utilisatrice possède un iPhone 8, mais une fois qu’elle l’a mis à charger, le smartphone s’est ouvert après quelques minutes. Cette dernière affirme avoir utilisé un câble et un chargeur fourni par la firme. Il est vrai que la firme de Cupertino a déjà rencontré ce genre de problèmes avec des chargeurs qui ne sont pas officiels, ce qui fait rapidement surcharger la batterie, jusqu’au pire des cas, l’explosion. Pourtant, ça ne semble pas être le cas ici, le smartphone n’a d’ailleurs pas explosé.

Un autre cas a aussi été reporté au Japon cette fois. Le propriétaire du smartphone affirme que l’iPhone 8 s’est ouvert, dans sa boite ! L’utilisateur ne l’aurait même pas touché. Pour ce qui est du premier cas, l’utilisatrice Taïwanaise a renvoyé son smartphone chez son opérateur, qui l’a ensuite transmit à Apple, pour que ce dernier mène l’enquête. On ne sait pas encore si c’est également le cas pour l’utilisateur Japonais.

iPhone 8 Plus : un cas qui n’est pas à part

Pourquoi certains smartphones comportent-ils des défauts de fabrication ? Généralement, tout comme le Galaxy Note 7, c’est la cadence de production qui est en cause, ou encore un défaut sur un composant essentiel. Même si les grandes enseignes font tout leur possible pour nous fournir des appareils parfaitement fonctionnels, une demande assez forte peut tout chambouler. Généralement, les firmes accélèrent la cadence de production lors de la sortie d’un nouvel appareil pour répondre à la demande du public, mais cela est au détriment de la qualité du smartphone.

Que pensez-vous de cette affaire ? Dites-le-nous en commentaire !