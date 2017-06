Asus ZenFone Zoom S : un Snapdragon 625 et un double capteur dorsal

Avec l’Asus ZenFone Zoom S, le constructeur taïwanais pourrait continuer d’agrandir sa place dans le marché du haut de gamme.

Asus a dévoilé le ZenFone Zoom S, un smartphone qui a des capacités honorables sans pourtant être en mesure de voler la place d’un Samsung Galaxy S8 ou d’un HTC U11.

Asus ZenFone Zoom S : un bon rapport qualité/prix

« C’est le smartphone 5.5 pouces le plus fin au monde à être équipé d’une batterie de 5000 mAh offrant une autonomie de 25h en navigation Wi-Fi ou 42 jours en veille », déclare Asus dans un communiqué de presse. Ce flagship haut de gamme propose un design soigné sans pour autant parvenir à révolutionner le marché. Le tout pèse 170 g avec des dimensions de 154.3 x 77 x 7.9 mm. L’Asus ZenFone Zoom S est doté d’un écran AMOLED de 5.5 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels). Il abrite un processeur Qualcomm Snapdragon 625. C’est un SoC que l’on voit généralement sur des téléphones orientés milieu de gamme. Ce smartphone est pourvu d’une mémoire vive de 4 Go et d’un espace de stockage interne de 64 ou de 128 Go. Le double capteur photo dorsal est composé de deux capteurs de 12 millions de pixels. Le premier a une ouverture f/1.7 et celle du second est de f/2.8. Quant à la résolution de la caméra frontale, elle est de 13 mégapixels pour une ouverture f/2.0. Est-ce suffisant pour se démarquer de ses concurrents ? Selon les versions, il vous coûtera 480 euros ou 500 euros. En lisant sa fiche technique puis son prix, vous comprenez rapidement que l’Asus ZenFone Zoom S propose un rapport qualité/prix plutôt séduisant.

Que pensez-vous ce smartphone ? Avez-vous envie de l’acheter ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !