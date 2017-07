Asus ZenFone 4 Max : une batterie colossale et un double capteur photo

L’Asus ZenFone 4 Max, successeur du ZenFone 3 Max, vient d’être dévoilé par son constructeur sur son site russe. Au menu, un double capteur photo et une batterie de taille mais rien de folichon en ce qui concerne sa configuration technique.

Nous en savons plus sur le ZenFone 4 Max d’Asus. Deux versions sont présentes sur le site russe. Cette nouvelle génération de ZenFone Max débarquera avec une meilleure qualité d’affichage, une endurance revue à la hausse et un double objectif photo. Le reste de sa fiche technique est correcte sans être spectaculaire.

ZenFone 4 Max : Asus mise sur la partie photo et l’endurance de ce nouveau flagship

L’Asus ZenFone 3 Max n’avait qu’un capteur photo à l’arrière. Son successeur est équipé d’un double objectif. Contrairement au Zoom S, qui a un capteur grand-angle et un autre qui fait office de zoom 2.3x, l’Asus ZenFone 4 Max mise sur le grand-angle avec deux modules de 13 Mpx (une optique de 26 mm pour le principal et une optique de 12 mm pour le second).

Le ZenFone 4 Max embarque un écran IPS de 5.5 pouces qui a une définition de 1080 x 1920 pixels (contre 720 x 1280 pixels sur le ZenFone 3 Max). La première version est doté d’un processeur Octo Core Qualcomm Snapdragon 430 épaulé par 3 Go de RAM. Un SoC Quad Core Snapdragon 425 se trouve sur la seconde version. Cette dernière a une mémoire interne de 16 Go. C’est le double pour la version qui abrite un Snapdragon 430. Les deux tournent sous Android 7.0 et la firme taïwanaise a rajouté sa surcouche ZenUI.

Du côté de la connectivité, on retrouve bien entendu le Wi-Fi et la 4G. À noter que le ZenFone 4 Max est un smartphone double SIM.

La version la moins chère est affichée à 13 900 roubles soit un peu plus de 200 euros.

