Asus ZenFone 4, Max, Pro et Selfie sont disponibles sur Amazon : peuvent-ils aller titiller les géants de la téléphonie mobile ?

La famille ZenFone s’enrichit avec l’arrivée de la nouvelle génération qui compte pas moins de 7 smartphones : les Asus ZenFone 4 ! L’entreprise taïwanaise souhaite toucher tous les types de consommateurs peu importe leur budget.

Cette gamme se décline donc en 7 versions qui sont pratiquement toutes équipées d’un double capteur photo dorsal et qui disposent d’une fiche technique assez pauvre quand on voit le prix. Rien d’original au niveau du design puisque ces téléphones ont tendance à ressembler à l’iPhone 7 ou encore au Honor 8 Pro. Ces mobiles seront lancés le 11 octobre prochain et vous pouvez précommander le vôtre sur Amazon dès maintenant en cliquant ici .

Les ZenFone 4

Asus ZenFone 4 : de bonnes caractéristiques mais pas au bon prix

On vous donne déjà le prix de l’Asus ZenFone 4 : 499 euros. Maintenant que vous avez le tarif en tête, regardez ses caractéristiques : un écran Full HD de 5.5 pouces, un processeur Snapdragon 630 cadencé à 2.2 Ghz, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, un double capteur photo dorsal (12 Mpx / 8 Mpx) et une caméra frontale de 8 Mpx. Enlevez 100 euros et là vous avez un bon rapport qualité/prix.

Asus ZenFone 4 Pro : plus cher que l’iPhone 8 avec de la Full HD et un Snapdragon 835

Il arrivera à un prix nettement plus élevé : 899.99 euros soit 90.99 euros de plus que l’iPhone 8. Avec ce téléphone, Asus veut trouver sa place sur le marché haut de gamme. Le ZenFone 4 Pro possède un écran de 5.5 pouces IPS Full HD. Il est animé par un processeur Snapdragon 835 et 6 Go de mémoire vive. S’ajoute un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 3600 mAh. La partie photo donne clairement envie puisque l’Asus ZenFone 4 Pro possède un double capteur photo grand angle (120°) de Sony d’une résolution de 16 millions de pixels. Le souci est que le prix de ce mobile est compliqué à avaler quand on sait qu’un OnePlus 5, vendu autour des 400 euros, peut rivaliser avec lui.

Les ZenFone 4 Selfie

Asus ZenFone 4 Selfie : un double capteur photo frontal qui donne envie

Le ZenFone 4 Selfie dispose d’une double caméra à l’avant (20 Mpx + 8 Mpx) et d’un capteur dorsal de 16 mégapixels. Comme son nom l’indique, il est surtout réservé aux amateurs de selfies. On a en tout cas hâte de tester le module frontal. On peut une nouvelle fois être déçu par la présence d’un processeur de type Snapdragon 430 (1.4 GHz) quand on voit que l’Asus ZenFone 4 Selfie sera vendu à 299.99 euros. Ce SoC est soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. L’affichage est géré par une dalle IPS HD de 5.5 pouces et on peut aussi être déçu face à l’absence de Full HD.

Asus ZenFone 4 Selfie Pro :

Qui dit « Pro » dit version améliorée et c’est bien le cas ici puisque l’Asus ZenFone 4 Selfie Pro embarque un écran AMOLED IPS de 5.5 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels. Place à un Snapdragon 625 tournant à 2 GHz accompagné par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire interne. Le module à l’avant est cette fois composé d’un capteur de 24 millions de pixels et d’un autre de 5 millions de pixels. La caméra à l’arrière reste la même. Comptez 399.99 euros pour ce modèle.

Les ZenFone 4 Max

Asus ZenFone 4 Max : un entrée de gamme décevant

Encore de la HD mais cette fois sur un écran de 5.2 pouces IPS. La fréquence d’horloge du processeur Snapdragon 425 est de 1.4 GHz. 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage suivent. Pour 30 euros de moins, on trouve le Motorola Moto E4 Plus qui est doté d’un Snapdragon 427. L’Asus ZenFone 4 Max a la chance d’avoir un double capteur photo dorsal (13 Mpx / 5 Mpx) et une caméra frontale de 8 Mpx pour attirer des consommateurs. Il sera commercialisé à 229.99 euros.

Asus ZenFone 4 Max Plus : un peu mieux équipé

Pour 20 euros de plus, vous pourrez vous procurer l’Asus ZenFone 4 Max Plus. La partie photo est la même que celle du ZenFone 4 Max. Ce qui change, c’est la diagonale de l’écran qui passe à 5.5 pouces et le processeur qui est un Snapdragon 430 (1.4 GHz).

Asus ZenFone 4 Max Pro : plus de RAM et stockage

Il n’y a pas vraiment de différences entre le Max Plus et la Max Pro. Sur ce dernier, on trouve 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. L’Asus ZenFone 4 Max Pro sera vendu à 299.99 euros.

Comme vous avez pu le lire, le gros problème de cette nouvelle génération, c’est son prix et ce qui risque de repousser les consommateurs qui peuvent mettre la main sur des alternatives moins chères.