Asus dévoile deux nouvelles tablettes ZenPad 10 avec des spécifications de milieu de gamme

Deux nouvelles tablettes Android ont été officiellement présentées cette semaine par Asus à la Computex 2017. Il s’agit des tablettes ZenPad 10 Z301MFL et Z301ML. Bien que leurs noms puissent porter à confusion, ces appareils ont bien des caractéristiques différentes.

La Computex est la traditionnelle conférence où les ordinateurs et leurs composants sont le centre d’attention. De nombreuses nouveautés concernant les ordinateurs sont révélées durant celle-ci. La plus récente est donc celle d’Asus. Le constructeur a officialisé ses deux prochaines tablettes. D’après leurs caractéristiques, on peut d’ores et déjà dire qu’elles seront positionnées sur un segment haut de gamme.

Asus : les nouvelles tablettes ZenPad 10 Z301MFL et Z301ML

La plus puissante des deux, à savoir l’Asus ZenPad 10 Z301MFL embarque un écran de 10,1 pouces avec une résolution Full HD (1080p). Ainsi qu’un processeur quad-core MediaTek MT8735A de 1,4GHz de fréquence à l’intérieur. Le tout couplé avec 2 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire interne.

Deux versions de la ZenPad 10 Z301MFL seront lancées. Une autre version avec 3 Go de mémoire vive et 32 ​​Go ou 64 Go de stockage. Toutefois, celles-ci coûteront un peu plus cher que le modèle de base.

En outre, la tablette est alimentée par une batterie de 18Wh qui devrait fournir jusqu’à 10 heures de lecture vidéo. Une caméra de 5 mégapixels est disponible sur la face arrière de l’appareil, alors qu’à l’avant, il y a une caméra frontale de 2 mégapixels.

L’autre tablette, la ZenPad 10 Z301ML bénéficie des mêmes spécifications, sauf que l’écran de 10,1 pouces a une résolution HD (720p). Et l’appareil est équipé plutôt d’un processeur quadri-core MediaTek MT8735W de 1,3GHz de fréquence. En outre, la batterie offrirait environ 13 heures de lecture vidéo.

Les deux tablettes seront livrées avec le système d’exploitation Android 7,0 Nougat à bord. Elles seront entièrement compatibles avec le dock clavier d’Asus, qui peut être acheté séparément.

Que pensez-vous de ces deux nouvelles tablettes ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.