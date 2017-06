Archos et Kodak lancent deux nouvelles tablettes avant l’été

Archos, en partenariat avec Kodak, lance deux tablettes à un prix abordable juste avant les vacances d’été.

La marque française avait donc annoncé un partenariat avec Kodak pour la commercialisation de tablettes tactiles. Chose promise, chose due, deux tablettes viennent voir le jour en cette fin du mois de juin. Archos a connu au premier trimestre de 2017 une baisse notable de sa présence sur le marché des tablettes, plus spécialement en France et en Allemagne. Deux pays où la société concentre l’intégralité de leurs actions. Loin de se laisser abattre, Archos a décidé de réagir en proposant dès à présent deux tablettes en alliance avec Kodak. Elles vous seront très utiles avant l’été, encore plus pour les personnes qui se rendront en vacances.

Deux tablettes Kodak de 7 et de 10.1 pouces à un prix abordable

Archos n’a vraisemblablement pas misé sur la performance. Le plus gros avantage de ces deux produits est leur prix. En effet, ces tablettes sont disponibles à 99 euros (7 pouces) et 129 euros (10 pouces). En outre, pour ce qui est des points communs, le constructeur a opté pour un processeur de quatre cœurs cadencés à 1,3 GHz. Par ailleurs, ces tablettes sont dotées de 1 Go de mémoire vive, ce qui offre une performance correcte. Elles fonctionnent sous Android 7.0 Nougat. De plus, elles sont compatibles avec la 3G et le Bluetooth. Cependant, ces deux produits ne se différencient pas uniquement au niveau de l’écran. En effet, la batterie possède une capacité de 2500 mAh pour celle de 7 pouces et de 6000 mAh pour celle de 10,1 pouces. Les mémoires internes ne sont pas les mêmes : 16 Go (extensible pour la tablette de 7 pouces) et 32 Go (extensible pour l’ardoise de 10,1 pouces). Ces deux produits embarquent donc une fiche technique assez modeste qui va tout de même largement satisfaire les personnes à la recherche d’une tablette à petit prix.

