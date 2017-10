Archos Diamond Alpha+ : des specs alléchantes mais un prix trop élevé [MAJ : ODR 100 euros]

Archos Diamond Alpha+, voici le smartphone que la marque a présenté à l’IFA et qui sera commercialisé à partir d’octobre. Certes, il possède une configuration technique très intéressante, mais son prix est jugé trop élevé.

Archos a profité de la dernière édition du salon IFA pour lever le voile sur deux appareils. L’un, une tablette de 10,1 pouces et l’autre, un smartphone dérivé du Diamond Alpha. La tablette en question se nomme Diamond Tab, tandis que le mobile est appelé Archos Diamond Alpha+. Il s’agit bien évidemment d’une version musclée du Diamond Alpha et donc du Nubia Z17 Mini, l’un des terminaux phares du moment de la multinationale chinoise ZTE. Sur le papier, l’Archos Diamond Alpha+ bénéficie d’une amélioration des composants. Aussi, le processeur passe du Qualcomm Snapdragon 652 au Snapdragon 653. La fréquence est donc de 1,95 GHz, contre 1,8 GHz pour l’ancienne version.

400 € pour un Archos Diamond Alpha+

La capacité de la RAM a été aussi remise à jour. Alors que l’Archos Diamond Alpha dispose de 4 Go, celle de sa variante « Plus » est de 6 Go. La capacité de la ROM passe de 64 à 128 Go. Le slot pour carte micro SD est toujours au rendez-vous. Pour l’affichage, il est toujours question d’un écran IPS de 5,2 pouces en définition Full HD. Et en ce qui concerne la fonction photo, on retrouve le double capteur dorsal de 13 MP en ouverture f/2.2. La capacité de la batterie est toujours de 2950 mAh. Pour la partie logicielle, nous avons à faire à Android 6.x Marshmallow, un choix plutôt décevant, puisque la majorité des terminaux actuels est animée par Android 7.x Nougat. Et ce n’est pas terminé ! Le prix de l’appareil est aussi jugé trop cher. En effet, il sera disponible en octobre à 399,99 €. Un prix largement surévalué par rapport à des valeurs sûres comme le Moto Z2 Play.

MAJ : l’Archos Diamond Alpha+ est à 299.99 euros jusqu’au mardi 3 octobre 2017 grâce à une ODR de 100 euros. Voici une offre très intéressante et pour en profiter, rendez-vous ici.

Au vu de son prix, êtes-vous disposé à acheter ce mobile ? Dites-le nous en commentaire.