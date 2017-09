ARCEP : le meilleur réseau mobile à côté de vous, c’est celui de quel opérateur ?

Pour permettre à la population de comparer la qualité du réseau selon l’opérateur, l’ARCEP a mis en place une nouvelle carte de couverture de téléphonie mobile interactive. Un outil qui va certainement changer notre perception de la qualité des réseaux mobiles de chaque opérateur.

Force est de reconnaître que les opérateurs se vantent presque tous de proposer la meilleure qualité de couverture, de sorte qu’on ne sait plus qui est réellement le meilleur dans ce domaine. Désormais, il sera possible d’évaluer cela puisque le site monreseaumobile.fr permet de consulter et de comparer les niveaux et la qualité de couverture offerts par chaque opérateur de téléphonie mobile. Pour cela, on peut obtenir des informations précises et détaillées sur chaque parcelle de territoire français.

L’autorité des télécoms exige plus de transparence de la part de chaque opérateur

En lançant cet outil, l’ARCEP souhaite sans doute mettre un terme à cette mauvaise habitude des opérateurs mobiles. Jusqu’ici, ils pouvaient communiquer sur « une couverture du territoire exemplaire » parfois à près de 99 %. Des informations que nous ne pouvons pas vérifier, d’autant plus que la qualité de couverture peut être différente d’un endroit à l’autre. Selon l’ARCEP, au 1er juillet 2017, SFR indiquait couvrir en 4G 74 % de la population des zones peu denses, contre 70 % pour Bouygues Telecom et 69 % pour Orange. Free Mobile, quant à lui, déclarait mettre à la disposition de 47 % de la population des zones peu denses ce protocole de télécommunication.

Contrairement aux outils d’évaluation utilisés dans le passé, cette nouvelle carte établie par l’ARCEP donne la possibilité d’analyser la qualité de couverture d’une parcelle de territoire à 50 mètres près. Elle permet ainsi à chaque utilisateur de comparer avec précision les différents niveaux de prestation offerts par chaque opérateur à une adresse donnée.

Comptez-vous utiliser ce nouvel outil fourni par l’ARCEP pour évaluer la qualité de votre réseau mobile ?