Après la fin du clavier AZERTY, la fin du SMS ?

Le clavier AZERTY tel que nous le connaissons actuellement ne va pas tarder à laisser sa place à un AZERTY amélioré ou au clavier BÉPO mais le SMS va aussi tirer sa révérence au profit du RCS.

RCS ? Kézako ? Cela fait deux décennies que le SMS est le système de communication le plus utilisé au monde. Pour vous donner un ordre d’idées, 200 000 SMS sont envoyés par seconde sur Terre. Et pourtant, il n’a pas changé depuis sa naissance. Pas d’évolution jusqu’à maintenant donc mais cela va changer car Google arrive avec le RCS (Rich Communication System).

Clap de fin pour le SMS : quelles sont les nouveautés apportées par le RCS ?

Vous n’allez pas avoir besoin de vous adapter à cette nouvelle norme puisqu’elle ressemble comme deux gouttes d’eau au SMS. Ce qui change, c’est qu’il y a plus de fonctionnalités. Par exemple, vous pourrez mettre plus de 160 caractères. Il rendra aussi plus facile l’envoi de fichiers à vos destinataires. Comme sur Messenger ou sur d’autres services de messagerie, vous saurez quand votre contact aura ouvert votre message mais aussi quand il répondra. En somme, ce service s’annonce particulièrement pratique et vous ne devrez pas être dépaysé !

Grâce à l’opérateur Télénor, Google va pouvoir proposer sa technologie en Europe et en Asie. Ainsi, le RCS sera lancé dans des pays comme la Suède, la Hongrie, l’Inde ou encore la Thaïlande. À noter que le géant californien a pour projet d’installer nativement le Rich Communication System dans les futurs smartphones. En attendant l’arrivée du RCS chez nous, vous pouvez toujours envoyer des SMS à vos amis, à votre famille ou encore à vos collègues !

Que pensez-vous du RCS ? Est-ce une bonne idée ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !