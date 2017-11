Après 5 ans de loyaux services, l’iPad de troisième génération est devenu obsolète

Apple vient d’ajouter une tablette à sa liste des produits obsolètes. Il s’agit de l’iPad de troisième génération. Quels sont les changements engendrés par cette décision ?

Lancé en mars 2012, l’iPad 3 était à l’époque un véritable bijou de technologie avec son écran IPS LCD de 9,7 pouces dont la résolution est de 1536 x 2048 pixels. La troisième génération de tablette de la Pomme a su aussi attirer l’attention des consommateurs en raison de sa puissance fournie par la puce Apple A5X associée à 1 Go de RAM, sans mentionner la présence d’une webcam qui a permis d’effectuer des appels vidéo de qualité. Il est aussi à noter que l’iPad 3 est la dernière tablette Apple à disposer du fameux connecteur Dock 30 branches. En tout cas, malgré ses points forts, le nom de cet appareil figure désormais dans la liste des produits obsolètes de la firme. La Pomme l’a effectivement déclaré « obsolète » le 31 octobre dernier.

iPad 3 « obsolète » : quelles sont les conséquences ?

Quand une marque déclare un produit « obsolète », c’est parce qu’il ne répond plus aux normes du marché. Pour le cas des iPad 3, la majorité de leurs composants ne sont plus compatibles avec les versions récentes d’iOS. En ce qui concerne l’impact de cette décision, désormais, l’utilisateur ne pourra plus réparer sa tablette dans un Apple Store. Il faudra alors se tourner vers un réparateur tiers. Quoi qu’il en soit, l’ardoise n’a pas encore été déclarée dans un tel état pour certaines régions du globe en raison de différences au niveau de la législation. Aussi, les iPad 3 sont encore non obsolètes au sein de l’État de Californie et en Turquie.

Que pensez-vous de cette décision d’Apple concernant l’iPad de 3e génération ?